"יכולתי להישאר ער רק כדי לשמוע אותך נושמת / לראות אותך מחייכת בזמן שאת ישנה/ בזמן שאת חולמת עמוק / יכולתי לבלות את חיי בכניעה מתוקה / ויכולתי לללכת לאיבוד רגע הזה לנצח". דיאן וורן שכתבה את השיר סיפרה, כי ההשראה נולדה לאחר ששמעה ראיון בו ג'יימס ברולין סיפר, שכאשתו ברברה סטרייסנד נעדרה מהבית, הוא מתגעגע אליה גם כשהוא ישן. כאשר התיישבה לכתוב שיר לסרט "ארמגדון", היא חשבה שזה רעיון טוב לסרט העוסק בהרס הממשמש ובא על כדור הארץ. בהמשך, בראיונות, הודתה שכמה משפטים השיר הזה נשמעים לה דביקים: "חלק ממני לעולם לא ירצה שמישהו יגיד לי מילים כאלו, אבל נכון, אני כתבתי את זה""

השיר אכן תוכנן לסרט "ארמגדון", בכיכובה של ליב טיילר, בתו של סטיבן טיילר, סולן אירוסמית'. השיר נועד תחילה ללהקת U2. הרעיון שאירוסמית' תבצע אותו עלה רק לאחר שליב לוהקה לסרט. השיר שהופק בהפקה מפוארת של תזמורת בת 52 נגנים, היה ללהיט הגדול ביותר של אירוסמית' במצעד סינגלים הנמכרים ביותר בארה"ב. הוא שהה משך ארבעה שבועות במקום הראשון בטופ 100 בחודש ספטמבר 1998, והפך לאחד השירים הפופולריים של השנה. השיר ביסס את אירוסמית כלהקת הרוק החמה ביותר של שנות ה -90. אלבומם Get a Grip משנת 1993 הכיל ארבעה סינגלים ששודרו פעמים רבות ב- MTV. התוצאה: דור חדש של מעריצים גילה את אלבומיה הקודמים של הלהקה. עד אז אף לא אחד מהסינגלים שלו לא הגיע לטופ 25.

דיאן וורן סיפרה, כשכתבה את השיר הזה, היא חשבה, שמישהי כמו סלין דיון תשיר אותו. היא הופתעה כאשר התברר לה שהמבצעים יהיו להקת אירוסמית'. בסופו של דבר זה הסתדר לא רע. "אני זוכרת שהייתי במלון סאנסט מרקיז, וישבתיעם טיילר ליד הפסנתר ולימדתי אותו את השיר, ופשוט חוויתי צמרמורות בכל הגוף שלי כששמעתי את השיר מתעורר לחיים בקול שלו. זו הייתה חוויה מדהימה."

גם פס הקול של "ארמגדון" עלה למקום הראשון במצעד האלבומים בארה"ב הודות לשיר הזה. הוא הכיל שלושה שירים נוספים של אירוסמית ': "Emotion Emotion", הקאבר ל -"Come Together", ושיר חדש ששמו "What Type of Love Are You On", אותו הקליטו עבור אלבומם Nine Lives.

I could stay awake just to hear you breathing/ Watch you smile while you are sleeping

While you're far away dreaming/ I could spend my life in this sweet surrender

I could stay lost in this moment forever/ Every moment spent with you is a moment I treasure

Don't want to close my eyes/ I don't want to fall asleep/ Cause I'd miss you baby

And I don't want to miss a thing/ 'Cause even when I dream of you/ The sweetest dream will never do

I'd still miss you baby/ And I don't want to miss a thing

Lying close to you feeling your heart beating/ And I'm wondering what you're dreaming

Wondering if it's me you're seeing/ Then I kiss your eyes

And thank God we're together/ I just want to stay with you in this moment forever/ Forever and ever

Don't want to close my eyes/ I don't want to fall asleep/ 'Cause I'd miss you baby

And I don't want to miss a thing/ 'Cause even when I dream of you/The sweetest dream will never do

I'd still miss you baby/ And I don't want to miss a thing

I don't want to miss one smile/ I don't want to miss one kiss/ I just want to be with you

Right here with you, just like this/ I just want to hold you close/ Feel your heart so close to mine

And just stay here in this moment/ For all the rest of time

Don't want to close my eyes/ I don't want to fall asleep / Cause I'd miss you baby

And I don't want to miss a thing/ 'Cause even when I dream of you/ The sweetest dream will never do

I'd still miss you baby/ And I don't want to miss a thing

Don't want to close my eyes/ I don't want to fall asleep/ 'Cause I'd miss you baby

I don't want to miss a thing/ 'Cause even when I dream of you/ The sweetest dream will never do

I'd still miss you baby/And I don't want to miss a thing

Writer/s: DIANE WARREN

Aerosmith I Don't Wanna Miss a Thing

