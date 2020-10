Round Midnight, סטנדרט הג'אז מ-1944 מאת טלוניוס מונק Thelonious Monk, נכנס להיכל התהילה של הג'אז ב-1993 כשיר הג'אז המוקלט ביותר בכל הזמנים, שהולחן ע"י מוסיקאי ג'אז. מונק עצמו הקליט את השיר לאלבום "בלו נוט" – Genius of Modern Music: Volume 1 בשנת 1947. השיר נקרא לעיתים Round About Midnight, כמו בהקלטה של מיילס דיוויס מ-1957, שהפך אותו לשיר מרכזי ברפרטואר שלו. יש טוענים שהגרסה שהוא ניגן עם מונק בפסטיבל ניופורט ב-1955 העניקה לו חוזה הקלטות עם חברת קולומביה. דיוויס הקליט את השיר פעמיים באולפן.

זמרים וזמרות רבים שרו את השיר. אהבתי, למשל את גרסת ג'ולי לונדון בטון מלא סקסאפיל כמו גם זו של אלה פיצ'ג'רלד.

גרסתם המודרנית של הזמרת אירית דקל והפסנתרן-מעבד אלדד ציטרין הוקלטה ברוח אלבום הסטנדרטים – Last of Songs. דקל נעה בין ניסיון יומרני לחדש ובין היצמדות לקווי המתאר המקוריים של הסטנדרט. יומרה מולידה לעיתים איכות: אין ספק כי האינטרפרטציה הזו אינה סטנדרטית בעיבוד ובהגשה.

It begins to tell ’round midnight, midnight

I do pretty well, till after sundown

Supper time I'm feelin' sad

But it really gets bad ’round midnight

Memories always start ’round midnight

Haven't got the heart to stand those memories

When my heart is still with you

And old midnight knows it too

When a quarrel we had needs mending

Does it mean that our love is ending

Darlin', I need you, lately I find

You're out of my heart and I'm out of my mind

Let our hearts take wings ’round midnight, midnight

Let the angels sing for your returning

Till our love is safe and sound a

And old midnight comes around

על האלבום Last Of Songs

אירית דקל ואלדד ציטרין – Around Midnight

טלוניוס מונק – Around Midnight