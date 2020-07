זוהי גרסה שניה, אקוסטית, לשיר שאירית דקל הוציאה בעבר, העוסק בעניינים של חברות, בגידות, ותורת היחסיות המצפונית (מלשון מצפון). זהו מצב שמצד אחד יכול להיות טרגי, מצד שני – עושה טוב, משחרר, תלוי מי המתבונן ומה נקודת ההתבוננות.

דקל עוסקת בנושא כבד משקל – המצפון, מרכיב של נפש האדם המנחה אותו בתחום המוסר, מוביל לתחושות שונות, לעיתים חרטה, לעיתים מנוגדות לתפיסת צווי ההתנהגות המוסרית כפי שהם נתפסים על ידי האדם.

אירית דקל, היא זמרת רבת גוונים, נעה מפופ לג'אז במיומנות גבוהה, זמרת שחקנית, שהוציאה בעבר אלבום מצוין Last Of Songs עם המעבד אלדד ציטרין. הגרסה החדשה לשיר Hello היא חלק מהתפיסה האקלקטית-ורסטילית שלה, שלמוסיקה פנים רבות, וכמו שהבנאדם רואה דברים מזוויות שונות, כך גם המוסיקה היא תחום דינאמי.

האזנתי לשתי הגרסאות. יש כאן שיעור נפלא בעיבוד ובפרשנות. הגרסה החדשה, האקוסטית, מוליכה את הנרטיב לקברט, מבליטה קווי מתאר תיאטרליים. מחיאות הכפיים בפזמון (Hello hello hello hello/ I know I know I know I know) מבליטות את תחושת החופש והשחרור של הדוברת באשר לקול המצפון שלה.

הגרסה המקורית מהירה, קצבית ורקידה יותר על חשבון בהירות התובנה, אבל מצד שני מייצרת סווינג אולד סקול מדליק. העובדה שאירית דקל מצאה לנכון להגיש שתי גרסאות שונות לשיר, שתיהן טובות, מעידה על האיכויות הגבוהות שלה כזמרת-יוצרת ליגת על.

They were together such a long time/ She said everything was so fine

Got busy posting it on line/ Every single morning

And though she was my best friend/ I couldn't wait for it to end

And didn't have to pretend/ Well I wasn't bored of hearing it

When she came to confess/ Things were far from perfect

I gave her some good advice/ Go sleep on it tonight

Hello hello hello hello/ I know I know I know I know

It's wrong it's right its wrong it's right

One step too shy friends don’t ever ever lie

Hello hello hello hello/ I know I know I know I know

It's wrong it's right its wrong it's right

Leave it to my conscience/ Leave it to my conscience

I wish there had been another/ And I wish he'd had a brother

We spent time with each other/ Totally platonic

And when the day came he told her/ I didn't bother to phone her

I just offered a shoulder/ What was I thinking?

When he came to confess/ It was me he wanted

I gave him some good advice go sleep on it tonight

Hello hello hello hello/ I know I know I know I know

It's wrong it's right its wrong it's right

One step too shy friends don’t ever lie

Hello hello hello hello/ I know I know I know I

It's wrong it's right its wrong it's right

Leave it to my conscience/ Leave it to my conscience

Made a resolution and try to be better/ Only life gets in the way

Sometimes every road you take you'll regret it

Well I don't seem to care/ Hello hello hello hello

I know I know I know I know

It's wrong it's right its wrong it's right

One step too shy friends don’t ever lie

Hello hello hello hello/ I know I know I know I know

It's wrong it's right its wrong it's right

Leave it to my conscience/ Leave it to my conscience

Irit Dekel - Hello

