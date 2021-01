איתי סופר Afternoon Phone call

נו, שתענה לטלפון שלו. יש לו מה להגיד לה. רוצה לשבור את המתח ביניהם. הלילה הזה יהיה שונה משאר הלילות. יוציא אותה לארוחה. ידאג שכולם ידעו שהיא שלו. את הריבים ביניהם ישימו בצד. הוא רוצה שהפעם זה יהיה מושלם.

איתי סופר ככל הנראה מכיר את הסיטואציה היטב, מעדיף לשיר אותה באנגלית מאשר בעברית. יש מקום לבדוק בדיקה חוזרת מדוע יוצרים ישראלים מעדיפים אנגלית על פני שפת אימם. לא שיש להם משהו נגד העברית, ועדיין השאלה קיימת: אולי באנגלית זה נשמע קוסמופוליטי יותר, כאילו אתה לובש עליך איזו גלימה אחרת. מה שבטוח: באנגלית מן הסתם זה נשמע יותר פופ מאשר בעברית. אבל אם כבר אנגלית – שזה ישמע רהוט, לא מילים נבלעות, אקצנט לא מלוטש.

גם כך: איתי סופר לא יקבל נכשל באנגלית. הזרימה הפופית מכסה על חוסר ליטוש בהגיית המילים. מנגינה-קצב ושירה שמעלות את השיר על נתיב הרדיו הידידותי. הטון, הדרייב, האנרגיה הם שמניעים את השיר למקום משכנע גם מבחינת כוונת היוצר, חיבור יפה בין המילים ללחן. מה שבטוח: בעברית קשה היה לסופר להגיע להישג הזה. זה נשמע פופ טוב. פשוט כך – פופ טוב.

Hello, it’s me again / I’m calling just to break your tension, hey

Tonight is different than all other nights/ I’m taking you out for dinner

Hey/ I’ll take you out whenever I’ve got time/ I’ll make sure everyone will know you’re mine

Black dress / I’m pointing out it fits you so fine/ Two pints and then we’ll go to my place

Up all night.

I’ll take you out whenever I’ve got time / I’ll make sure everyone will know you’re mine

Let’s set our differences aside,/ I want this to be perfect / And let’s not fight again

No heels no glitter / You look so different than last night

Mad skills ignoring me / Keeping me on hold.

I promise I’ll do anything I can / I promise you can trust me I’m your man

Let’s set our differences aside / I want this to be perfect./ And let’s not fight again

It’s an afternoon phone call for you / You better pick up

