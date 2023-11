מה שינה אותו? מה הפך אותו שברירי וגרם לו להעז להיחשף, להתמודד עם נפילה? איתן פלד מתאר מצב, בלי להיכנס לעומקה של אנליזה פסיכולוגית. הוא שר על שינויים מהותים בקיום האישי במוסיקה אקלקטית קליטה וענוגה שנוגעת בנימי נפשו. השיר נשמע כמו תרפיה רב-תרבותית. הרמוניה מערבית נשזרת בדיאלקט מזרחי. המנגינה והסאונד מגשרי עולמות, קוסמופוליטיים.

מוסיקלית, השיר מייצג את הפלורליזם המרכזי בישראל הנובע ממגוון הסגנונות השולטים במרחב, גם יחסים מורכבים של שפות, שהם חלק מההשראה של איתן פלד. ("אני יכול להשתמש בקצת השראה / לאחרונה זה בא והולך") הצלילים בפתיחה משרים אווירה אפלולית, הקולות נישאים אט אט מעלה, שינוי הקצב מייצר דרמטיות, ואילו צליל החליל נוסך אלמנט מדברי. בהמשך הכל מתנקז לאפיק מואר של חדווה המתבטא במילים "אל תעזרו לי לקום, אני צריך ליפול כדי להצליח", ויש בצליל הזה אלמנט מרומם נפש. מי שמתעקש על סיווג סגנוני – " Sakatna" (בתרגום מערבית לעברית: "נופלים") הוא סאונד מיוחד של מוסיקת עולם קרוס אובר שמגשרת על הגבולות שבין תרבות מזרח התיכון לבין מוסיקת הפופ החדשנית בעיבוד המחבר בין כלים אתניים לכלים אלקטרוניים.

איתן פלד Sakatna

Im used to living on the low, to be untraceable/ I used to never give a damn and now I’m breakable

incapable to gain control i need some space to grow to face my soul

and be someone that doesn’t stutter when uncomfortable

Now i could really use a cover i feel vulnerable/ Im cold and small, im on the fall, im naked

Don’t help me up i need to fall to make it

‎حتى لما قلبي هواك /قلتيلي لا / ساقطين

مرت ايام وذكريات /وانا وياك سقطنا

اه!، شو سويتي لنا، شو سويتي لنا، شو سويتي لنا

سقطنا

I gave them my voice and soul/ I want to appeal to all

But now I got these expectations/ I’m scared they’ll show

Obsessive thoughts take control/ The more you learn, less you know

I could use some inspiration/ Lately it comes and goes

Won’t you let go? You never know/ Open your heart, were falling

Back to the start, to minimal/ Always been stars evolving

‎اه!، شو سويتي لنا، شو سويتي لنا، شو سويتي لنا/ سقطنا

תרגום מילים לעברית:

אני רגיל לחיות מתחת לרדאר, להיות בלתי ניתן לאיתור

פעם לא היה אכפת לי מכלום, אבל עכשיו נהייתי שברירי

אני לא מסוגל להחזיר שליטה, וצריך קצת מרחב לגדול כדי להתמודד עם הנפש שלי

אני רוצה להפוך לאחד שלא מגמגם כשנהיה לא נוח

עכשיו הייתי שמח לשמיכה כי מעולם לא הרגשתי כל כך חשוף

קר לי ואני מרגיש קטן אני נופל וכולם רואים את זה

אל תעזרו לי לקום, אני צריך ליפול כדי להצליח