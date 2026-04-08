אלברט מזיבוקו, “הזקן החכם” של  להקת ליידיסמית' בלאק ממבזו הלך לעולמו בגיל 77

אלברט מזיבוקו, מי שנקרא "הזקן החכם" של הרכב האייקוני מדרום אפריקה ליידיסמית' בלאק ממבזו Ladysmith Black Mambazo, שהלך לעולמו בגיל 77 לאחר מחלה קצרה. המוזיקאי הצטרף ללהקה כבר בשנת 1969, ונשאר חלק ממנה במשך 55 שנה. בתקופה זו זכה ההרכב בחמישה פרסי גראמי, והשתתף גם באלבום המוערך Graceland של פול סיימון משנת 1986.
ליידיסמית' בלאק ממבזו היא להקת גברים קולית מדרום אפריקה, השרה בסגנונות המוזיקליים האפריקאיים של isicathamiya ו-mbube. הם הקדישו את הגראמי החמישי שלהם לנשיא לשעבר נלסון מנדלה.
חברי הלהקה כתבו בפוסט בפייסבוק בסוף השבוע: אלברט היה אדם קדוש. טוב לב בצורה יוצאת דופן. הוא אהב לטייל בעולם, להפיץ את השליחות והמוזיקה של ליידיסמית' בלאק ממבזו. הוא מעולם לא התעייף מלספר על ההיסטוריה של הלהקה ועל הרצון שלה להפיץ ‘שלום, אהבה והרמוניה’ בכל מקום שבו אנשים מוכנים להקשיב.”