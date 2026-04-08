אלברט מזיבוקו, “הזקן החכם” של  להקת ליידיסמית' בלאק ממבזו הלך לעולמו בגיל 77

מזיבוקו גדל ב־uMnambithi, (ששמה הרשמי מאז 2024 הואLadysmith ) והצטרף ללהקה לאחר שנוסדה בשנת 1960 על ידי בן דודו, ג'וזף שבלללה. ההרכב התפרסם במהירות בזכות ההרמוניות שלו ובזכות השילוב בין שירת א-קפלה בשירים זולו מסורתיים.לאחר שחתמו על חוזה הקלטות שנה לאחר הצטרפותו של מזיבוקו, הם הוציאו שני אלבומים בשנת 1973, והאלבום “Amabutho” הפך מאוחר יותר לאלבום הראשון באפריקה שהגיע למעמד זהב.

בין המוקירים של הלהקה היה גם שר התרבות של דרום אפריקה, Gayton McKenzie, ששיבח את האמן כ“יותר ממבצע”. “הוא היה שומר הסף של צליל דרום אפריקאי ייחודי שנסע ברחבי העולם ואיחד אנשים דרך מוזיקה,” אמר.

גם מעריצים הביעו את צערם ברשתות החברתיות: אחד כתב כי מזיבוקו היה “אגדי” והוסיף: “מי ייתן ונשמתו תנוח בשלום”. אחר כתב: “נוח על משכבך בשלום, אדוני. ליידיסמית' בלאק ממבזו הייתה הלהקה הדרום אפריקאית המצליחה ביותר בעולם, אייקונים שגרמו לנו לגאווה.”

פול סיימון Graceland