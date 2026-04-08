אלברט מזיבוקו, “הזקן החכם” של  להקת ליידיסמית' בלאק ממבזו הלך לעולמו בגיל 77

ליידיסמית' בלאק ממבזו היא להקת גברים קולית מדרום אפריקה, השרה בסגנונות אפריקאיים

אלברט מזיבוקו, מי שנקרא "הזקן החכם" של הרכב האייקוני מדרום אפריקה ליידיסמית' בלאק ממבזו Ladysmith Black Mambazo, שהלך לעולמו בגיל 77 לאחר מחלה קצרה. המוזיקאי הצטרף ללהקה כבר בשנת 1969, ונשאר חלק ממנה במשך 55 שנה. בתקופה זו זכה ההרכב בחמישה פרסי גראמי, והשתתף גם באלבום המוערך Graceland של פול סיימון משנת 1986.
ליידיסמית' בלאק ממבזו היא להקת גברים קולית מדרום אפריקה, השרה בסגנונות המוזיקליים האפריקאיים של isicathamiya ו-mbube. הם הקדישו את הגראמי החמישי שלהם לנשיא לשעבר נלסון מנדלה.
חברי הלהקה כתבו בפוסט בפייסבוק בסוף השבוע: אלברט היה אדם קדוש. טוב לב בצורה יוצאת דופן. הוא אהב לטייל בעולם, להפיץ את השליחות והמוזיקה של ליידיסמית' בלאק ממבזו. הוא מעולם לא התעייף מלספר על ההיסטוריה של הלהקה ועל הרצון שלה להפיץ ‘שלום, אהבה והרמוניה’ בכל מקום שבו אנשים מוכנים להקשיב.”

מזיבוקו גדל ב־uMnambithi,  (ששמה הרשמי מאז 2024 הואLadysmith ) והצטרף ללהקה לאחר שנוסדה בשנת 1960 על ידי בן דודו, ג'וזף שבלללה. ההרכב התפרסם במהירות בזכות ההרמוניות שלו ובזכות השילוב בין שירת א-קפלה בשירים זולו מסורתיים.לאחר שחתמו על חוזה הקלטות שנה לאחר הצטרפותו של מזיבוקו, הם הוציאו שני אלבומים בשנת 1973, והאלבום “Amabutho” הפך מאוחר יותר לאלבום הראשון באפריקה שהגיע למעמד זהב.
בין המוקירים של הלהקה היה גם שר התרבות של דרום אפריקה, Gayton McKenzie, ששיבח את האמן כ“יותר ממבצע”. “הוא היה שומר הסף של צליל דרום אפריקאי ייחודי שנסע ברחבי העולם ואיחד אנשים דרך מוזיקה,” אמר.
גם מעריצים הביעו את צערם ברשתות החברתיות: אחד כתב כי מזיבוקו היה “אגדי” והוסיף: “מי ייתן ונשמתו תנוח בשלום”. אחר כתב: “נוח על משכבך בשלום, אדוני. ליידיסמית' בלאק ממבזו הייתה הלהקה הדרום אפריקאית המצליחה ביותר בעולם, אייקונים שגרמו לנו לגאווה.”

