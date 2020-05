מעין המשך ל – Welcome to the universe, אז חיפשה אלה רונן מגננה לרך הנולד. הפעם מבקשת בועה לחיות בתוכה שתגן עליה ועל בן זוגה.

בוא לחיות איתי / בתוך בועה גדולה של סבון

אנו נצוף לנצח / אני אחזיק לך ביד

כשאנחנו טסים בשדות מלחמה

בוא לחיות איתי / בתוך בועה גדולה של סבון

כשאנחנו רואים אנשים מתים למטה

אני אצבע את קירותיה / בכל צבעי הקשת

מסלסלת תשוקתה בכמיהה אינסופית, עד שנדמה כי קולה נשבר במעלה המנעד. המוסיקה מלודית להפליא, מוליכה את הנרטיב בקצב מדוד. אלה רונן מחברת את הרהוריה לצלילים, שמזכירים את הטובות שבז'אנר הפולק בארצות המערב, מסוג הזמרות- יוצרות-מספרות שיוצאות מתוך עולמן האישי, האינטרוספקטיבי, הוידויי ונשארות קרוב אל עצמן.

רונן מחפשת אידיאליזציה בקיום שלה – סוג של בריחה חלומית. עדיין – זוהי בועה. כלומר: היא מצליחה לגעת במאווי נפשה במוסיקה ובשירה המשוועת, שיש בה שילוב של תפילה ותחינה, אבל אינה משדרת שמחת חיים אלא איפוק נוגה מיוחד במינו, כאילו מכירה במציאות, משאירה את משאת הנפש בחלקה אוטופית. העיבוד מעשיר בנגיעות אתניות שמקשטות ביעילות את הקול הייחודי.

בימוי קליפ: אלה רונן ושני פלג

Come live with me/ In a big bubble of soap

We will float forever more/ I’ll hold your hand

As we fly through fields of war

Come live with me/ In a big bubble of soap

When we see people dying below

I’ll paint its walls/ With all the colors of the rainbow

And if we make no sudden moves/ And remember kindness first

If we’re very careful/ It will never ever burst/ It will never ever burst

Come hide with me/ And the neon lights/ Will keep you warm

See the shadows in the windows/ Every evening they perform

Come live with me/ So at least we’ll know we tried

Give it time, we might just make it/ Close your eyes and come inside

And if we make no sudden moves/ And remember kindness first

And if we’re very careful/ It will never ever burst

It will never ever burst

