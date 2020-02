מה מאחלים לרך שנולד לאוויר העולם: דונט וורי, בי הפי? אלה רונן שרה משהו כזה. אתה לא יכול לבאס תינוק שההגיע לכאן שלא באשמתו. אפשר לקוות שהכל יהיה בסדר, אם כי זה לא הכי הגיוני. מצד שני מה האלטרנטיבה? אם אתה בבעיה, שרה לו אלה, אז תאר לעצמך שלא היית בכלל כאן, והרי אנחנו חיכינו כל כך הרבה זמן שתבוא. קח את הזמן, אתה בבית, וגם אם דברים יוצאים מכלל שליטה, הכל בסוף יסתדר.

כמה נכון.כמה מדויק. בארצנו מביאים ילדים בלי כחול אשר על שפת הים, אבל אין מחשבים את עתידם. מי חושב על המחר, שעלול להיות רע עד רע מאוד, אבל נרגעים מ – It all works out well In the end.

לפי טון השיר של אלה רונן, אין מקום לדאגה. הוא יירגע. רונן שרה ברכות משככת פחדים. המנגינה, הטון החם הם מתכון לרגיעה אידילית. השיר עוטף, מחלחל. הצליל האקוסטי, מעטפת כלי המיתר הם חלק מהליריות המופלאה של שיר הערש הזה. אלה רונן נשארת במתחם המוגן עם מי שהגיח אל אוויר העולם – לפחות בשיר ובמוסיקה.

*** המוסיקאי טל רונן כתב את השיר בהשראת הספר ״ההיסטוריה הקצרה של כמעט הכל״ מאת ביל ברייסו, והניחו בצד. שנים לאחר מכן, אחותו, אלה רונן, הייתה לקראת לידת בנה הבכור, כאשר השיר צץ חזרה בראשו. טל הקליט את השיר בטלפון ושלח לה אותו בצירוף ההודעה ״עכשיו אני מבין על מה השיר הזה נכתב״. ברגע בו אלה הקשיבה לשיר לראשונה, בדמעות, היא ידעה שהוא יופיע באלבומה הבא.

Welcome to the universe/ Please have a nice day

Welcome to the universe/ We hope that you enjoy your stay

It took your oh so long to get here/ But you made it nonetheless

We hope you find your time relaxing/ And that this will all make sense

(although it never will)/ Welcome to the universe

The only one we know there is/ If you get cold or hurt or hungry

Just imagine what it's like not to exist/ We've all been waiting such a long time

Just for you to come this way/ Glad to be first to tell you welcome

Please have a nice day.

Welcome to the universe/ Top ratings since that one big bang

And just to help getting you started/ It's endless, but it somehow still expands

If you find it all confusing/ It is probably because it is

But don't you worry, it all ends soon/ In a hundred billion years

You needn't fear, you see, you're home now/ As much a home as you could have

So take your time, there's plenty of it/ And all the space that you could ever crave

Sometimes it happens, may we warn you/ That things get slightly out of hand

But mostly that we've ever witnessed/ It all works out well

In the end.

דירוג: