אלווין ג'ונס מקוי טיינר קווינטט Love & Peace

האלבום Love & Peace של אלווין ג'ונס ומקוי טיינר הוא מפגש נדיר בין שניים מהקולות המרכזיים של הג'אז המודרני – המתופף והפסנתרן שהיו חלק מההרכב הקלאסי של ג'ון קולטריין. האלבום מתפקד כמעט כהמשך רוחני לשפה המוזיקלית שהתפתחה בהרכב של קולטריין, אך בו בזמן מציג גם כיוון עצמאי יותר, רגוע ומדיטטיבי.

אצל קולטריין הם היו חלק ממוזיקה אינטנסיבית מאוד – עם אנרגיה רוחנית, חיפוש מתמיד והרבה מתח. ב־Love & Peace המוזיקה נעה לכיוון אחר. הרבה מרחב בין הצלילים. זהו אלבום שמרגיש כמו דיאלוג בוגר בין מוזיקאים ותיקים.

הנגינה של טיינר היא אחד המרכזים של האלבום. מאפיינים – אקורדים רחבים ועוצמתיים. נגינה שמערבבת כוח עם ליריות. טיינר שומר על הסגנון המזוהה שלו – נגינה “אורקסטרלית” שממלאת את המרחב גם בלי הרבה כלים.

אלווין ג'ונס, אחד המתופפים המשפיעים בג'אז, הוא פחות סוער באלבום הזהמאשר בתקופת קולטריין, אבל עדיין ברור למה הוא נחשב מהפכן. מאפיינים: זרימה כמעט “גלית” של מקצבים, הרבה צבעים בצליל המצילות, במקום להחזיק רק את הקצב, הוא יוצר שכבה מוזיקלית שלמה.

חלק גדול מהמוזיקה באלבום נשען על ג'אז מודאלי.המשמעות: פחות חילופי אקורדים מהירים, יותר התעמקות במוד אחד, הרבה מקום לאלתור. הגישה הזו מאפשרת למוזיקה להתפתח לאט וליצור אווירה מדיטטיבית.

אחד הדברים המרשימים באלבום הוא הקשבה הדדית. זה לא אלבום של סולואים נוצצים בלבד אלא דיאלוגים, בנייה משותפת של המוזיקה. יש תחושה של מוזיקה שנוצרת תוך כדי תנועה.

השם Love & Peace אינו מקרי – המוזיקה משדרת רוגע, חמימות, רוחניות. בניגוד לאלבומי ג'אז וירטואוזיים שמדגישים טכניקה, כאן הדגש הוא על אווירה ורגש.

שני מוזיקאים שהכירו זה את זה עמוקות מצליחים ליצור דיאלוג טבעי מאוד. טיינר מביא שפה הרמונית עשירה שמחזיקה את המוזיקה גם ברגעים שקטים. יש תחושה של חופש – המוזיקה לא נשמעת מתוכננת מדי.

Love & Peace הוא אלבום ג'אז בוגר ומדיטטיבי שמציג את אלווין ג'ונס ומקוי טיינר כמוזיקאים שכבר לא צריכים להוכיח דבר. במקום להפגין כוח או וירטואוזיות בלבד, הם בונים מוזיקה שמבוססת על הקשבה, עומק רוחני ואווירה חמה. זה אולי לא האלבום הסוער ביותר שלהם, אבל הוא מדגים יפה איך שניים מהמוזיקאים החשובים בג'אז יכולים ליצור מוזיקה שמרגישה כמו שיחה רגועה בין מאסטרים.

