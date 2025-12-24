אלומאה עדה מיכל זמן של געגוע

הדימוי הפותח את השיר של אלומאה הוא גם המפתח כולו: "האסימונים בראש נופלים מהר / בלב הם נופלים לאט” זו שורה שמנסחת חוויה אנושית מוכרת: התודעה כבר מבינה, מקבלת, ממשיכה הרגש עדיין משתהה, נאחז, מסרב להאיץ. הפער הזה יוצר את "זמן אחר” – לא עבר ולא הווה, אלא מרחב ביניים רגשי שבו מתקיים הגעגוע.

השיר מתאר משבר אישי, הצפה של זיכרונות, חלומות והדים מוכרים מכאב ישן. בתוך הערפל הזה שבו עבר והווה מתערבבים. נחשף מרחב עדין בו השכל כבר יודע לשחרר והלב עוד לוחש את האמת בקצב אחר, איטי ועמוק יותר.

המילה "זמן” חוזרת שוב ושוב, אך היא אינה מודדת דקות או שנים. זהו זמן רגשי, כמעט מיסטי: זמן של געגוע הוא זמן של תעתוע, זמן של חיבוק מעולמות אחרים. הזמן כאן הוא מצב תודעה – רגע שבו המציאות מתרככת, והגבולות בין עבר והווה, זיכרון ודמיון, אני ואת מיטשטשים.

אחת מנקודות החוזק של השיר היא שהוא לא בוחר צד: הוא לא אומר “שחררתי” אבל גם לא “אני שבורה”. במקום זה הוא מציע קיום מקביל: געגוע יכול לחיות לצד הבנה, כאב ישן יכול להדהד בלי להשתלט. זה געגוע בוגר, לא דרמטי, כזה שמתקיים בשקט.

הדימויים אינם קונקרטיים, אלא תחושתיים : "ניצנוצי כוכבים” – רגעי אור קצרים בתוך חושך רגשי, "המראות מתחלפים” – זהות, זיכרון, נקודות מבט משתנות. "חיבוק מעולמות אחרים” – קשר שאינו נוכח פיזית אך ממשיך להתקיים פנימית. הדימויים האלה יוצרים תחושת ערפל עדין – לא בלבול, אלא ריחוף.

השורה החריגה: "זמן של זוג תקוע / המתיר אסורים”– זו שבירה מעניינת: לעומת הפיוט והעדינות, נכנסת פתאום אמירה יומיומית, כמעט חדה: זו שורה פרדוקסלית המציגה תקיעות מול שחרור, קשר שלא מתקדם → מאפשר תנועה פנימית.

החזרות המרובות אינן רק פזמון מוזיקלי, אלא פעולה רגשית: כמו מחשבה שחוזרת שוב ושוב, מנסה להיסגר – ולא ממהרת. הסיום, שחוזר לשורה הפותחת, סוגר מעגל:

לא נפתר הכול, אבל הונחה מסגרת. לזמן של "אני ואת”.

"זמן של געגוע” הוא שיר שנכתב מתוך סדק – אבל לא מתרסק לתוכו. זהו שיר עדין, בוגר, שמכבד את הפער בין הבנה רציונלית לבין אמת רגשית עמוקה יותר. הוא לא מנסה להעלים את הגעגוע, אלא להקשיב לקצב שלו.

ובכך, הוא מאפשר לשכל וללב לחיות זה לצד זה – כל אחד בזמן שלו.

המילים מדברות על פערי זמן – ראש שמבין מהר ולב שנופל לאט, והמוזיקה מאמצת את הקצב של הלב: אין דחיפה קדימה, אין שיאים חדים, הכול מתקדם בהשתהות מודעת, כך נוצרת תחושה שהשיר לא “רץ” לשום מקום, אלא שוהה – בדיוק כמו הגעגוע שהוא מתאר. השירה של אלומאה לא מתאמצת, לא יושבת בחזה הכבד של הכאב אלא מרחפת מעליו. הקול נשמע כמעט מנותק מהקרקע, וזה משרת את הטקסט. זה קול של מישהי שכבר ראתה את השבר – ועכשיו מדברת ממנו בשקט.

המלודיה אינה נבנית על קפיצות חדות אלא על קווים מתעגלים, חזרות עדינות, ירידות ועליות קצרות. המבנה הזה מחקה תודעה של זיכרון: מחשבה שחוזרת, נוגעת, נסוגה, ושוב חוזרת. אין פתרון מוזיקלי חד – כמו שאין פתרון רגשי חד. ההרמוניות הרחבות והשמימיות יוצרות תחושת מרחב – פחות חדר, יותר שמיים. זה מתחבר ישירות לדימויים בטקסט: כוכבים, עולמות אחרים, מראות מתחלפים המוזיקה לוקחת את הכאב האישי ומרימה אותו לממד כמעט אוניברסלי – לא סיפור פרטי בלבד, אלא חוויה אנושית רחבה.

מילים נולדות מתוך משבר, אך המוזיקה מרככת אותן: אין זעקה, אין בכי, אין דרמה. במקום זה יש קבלה. המוזיקה אומרת: זה כואב, אבל זה כבר לא מסוכן. כך נוצר המתח היפה של השיר: הטקסט עוד "מתגעגע", המוזיקה כבר משלימה. הפופ המלודי האיטי, הקול הגבוה והריחופי וההרמוניה השמימית יוצרים מרחב שבו הגעגוע יכול להתקיים בלי להתפרץ. זו מוזיקה שמבינה שהלב צריך זמן – ולכן לא ממהרת לרפא אותו.

אלומאה עדה מיכל זמן של געגוע

הָאֲסִימוֹנִים בָּרֹאשׁ נוֹפְלִים מַהֵר

בַּלֵּב הֵם

נוֹפְלִים לְאַט

כְּאִלּוּ יֵשׁ לָהֶם

זְמַן אַחֵר

זְמַן שֶׁל אֲנִי וְאַתְּ

זְמַן שֶׁל גַּעְגּוּעַ

נִצְנוּצֵי כּוֹכָבִים

זְמַן שֶׁל תַּעְתּוּעַ

הַמַּרְאוֹת מִתְחַלְּפִים

זְמַן שֶׁל חִבּוּק מֵעוֹלָמוֹת אֲחֵרִים

זְמַן שֶׁל נִשּׁוּק

זִכְרוֹנוֹת רְחוֹקִים

זְמַן שֶׁל גַּעְגּוּעַ

נִצְנוּצֵי כּוֹכָבִים

זְמַן שֶׁל תַּעְתּוּעַ

הַמַּרְאוֹת מִתְחַלְּפִים

זְמַן שֶׁל גַּעְגּוּעַ

נִצְנוּצֵי כּוֹכָבִים

זְמַן שֶׁל זוּג תָּקוּעַ

הַמַּתִּיר אֲסוּרִים

הָאֲסִימוֹנִים בָּרֹאשׁ נוֹפְלִים מַהֵר

בַּלֵּב הֵם

נוֹפְלִים לְאַט

כְּאִלּוּ יֵשׁ לָהֶם

זְמַן אַחֵר

זְמַן שֶׁל אֲנִי

וְאַתְּ

אלומאה מיכל ויינשטיין פייסבוק