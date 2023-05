תן שם וסיסמא. אח, טעית. הכניסה נדחתה. אלון אבוטבול הופך את הסיטואציה השגרתית לריטואל שנשמע ונראה סרט מד"ב מסתורי. קולות מסתוריים וצליל דיגיטלי משמשים פסקול. מה הסיפור שלו? בתוך צונאמי בלתי של אינפורמציה בעולם הטכנולוגי, גורלנו עדיין תלוי בקודים. שם וסיסמא מבטיחים את זהות המשתמש המורשה ומונעים ממתחזים, שאינם מורשים לגשת למקורות המידע. הבעיה – מבשר ודם אתה הופך לשם קוד. נדמה שאבוטבול מנסה לפענח את האקלים הדיגיטלי בו הוא חי. האם יש לו השפעה על החוסן האישי והנפשי?

המוסיקה והקליפ מכניסים לעולם ההזיה. אין מהלכים מסעירים. הצלילים משמשים ליצירת אווירה סינמטית, שבה אתה חש צורך לפענח את הצופן של אבוטבול, מקצב מיד טמפו מעוטר בצלילים אלקטרוניים משמש אילוסטרציה לחיזיון. הכוריאוגרפיה, והיא מוסיפה אלמנט חיוני לאווירה. אם זה ניסון שאבוטבול מפתח אותו, יהיה מעניין להמשיך לעקוב.

* Password הוא סינגל ראשון מתוך אלבום הבכורה של אלון שיראה אור בקרוב, אותו יצר יחד עם בנותיו אליה ואוֹרִי וחברי להקת "המסך הלבן" (גילברט ברויד וגבריאל ברויד) שהפיקו מוזיקלית ונסכו את הטאצ' האלקטרוני הייחודי שלהם. התוצאה היא: Family Business – אלבום בעברית ואנגלית, הלוקח את מאזיניו למסע מלידה עד המוות.

אלון אבוטבול Password בימוי: אלון אבוטבול עריכה: אלון אבוטבול, אורי אבוטבול ורודי יונג בוטמי צלם: פרנסואה בוטמי, סימולקרה סטודיו

Oooh oooh it's getting better

?What's the password ?/ What's your name

?What's the password?/What's your name

I need the password/ Show me the way

Access denied (woo)/ Okay

What's the password/ What's your name

Give me the password (whats the password)

What's your name/ I used to know it/Now I don't

Access denied

OH NO

You gave it to me/ Then you took it away

Tell me the password

OK

Capital A one three six dollar six seven

Exclamation point press enter for heaven (sure)

Comma seven nine/ Drink a lot of wine (OK)

A-L-O-N-I one nine sixty-five

That's the birth of mine/ That's the birth of mine

That's the birth of mine ‘(oohhhhh)

That's the birth of mine (ooooh its getting better)

(what's your name)/ (what's the password)

What's your name )/ What's the password

?What's your name/ What's the password

אלון אבוטבול פייסבוק