אלונה ארז, גל דה פז, שירה זלוף, נועם בתן מי ייצג את ישראל באירוויזיון בוינה?

התוצאה הזו הייתה ידועה מראש. הבחירה תהיה לא קלה. מי ייצג את ישראל בוינה במאי? לגל דה פז הכינו הפקה שאפשר לשלוח אותה As Is. הכל נשמע ונראה תפור לאירוע – בחירת השיר, העיבוד, התזמורת, השמלה, תחושה שמקדמים אותה לזכייה. אם רצו להוציא דיווה מהתחרות – זו גל דה פז. אמדורסקי עשה אחורה פנה והזכיר כמה הוא נהנה מהביצועים שלה בעברית… ניסה גם הפעם להיות חריג, ואני בטוח שהוא ידע שבעברית אי אפשר לשווק אפילו דיווה כמו דה פז לאירוויזיון.

נועם בתן שלף את קלף הצרפתית בביצוע הלהיט הגדול סטרומאה. אני הייתי מציע לו אחרי הביצוע הזה לחשוב על ייצוג צרפת בשנה הבאה. יש לו סיכוי. הכל היה מסונכרן לגדול-מן-החיים. קול-דרמה-תנועה, אבל צרפתית נטו – כייצוג ישראל לא באה בחשבון.

התאהבתי שוב נטו באלונה ארז בגרסה שלה ל – You Are The Reason של קאלום סקוט. עדיין בעיני הכי מיוחדת בתחרות – בלי שום קשר לגילה הצעיר. יש לה סגנון שירה, הבעה עמוקה, צבעים קוליים נפלאים, שליטה בקול. אחת ויחידה.

שירה זלוף – הלכה על ברירת מחדל בגלל בעיית הקול שלה – "ברחובות של תל אביב", להיט של עברי לידר ושרית חדד. השופטים דירגו אותה ברביעיית הגמר כי היא באמת לוחמת חסרת תקדים, בעלת אישיות בימתית מדליקה, פרשנית נפלאה של שירים, אבל הבעיה הקולית שלה מדאיגה לקראת תחרות כמו האירוויזיון.

נדמה לי ששקד סלומון היה מעין "קישוט" בשלב חצי הגמר. יד על ליבם של השופטים – הם ידעו מראש שהוא לא מתאים לתחרות כמו האירוויזיון. מצד שני הוא זכה לחשיפה שתפתח בפני דלתות בתעשיית המוסיקה המקומית.

אלונה ארז ו-גל דה פז נראים כרגע כמועמדים שיכולים להצליח גם בזירה האירופית – בזכות ביצועים חזקים, יכולת להופיע מול קהל גדול וכריזמה. נועם בתן יכול להפתיע עם הופעה מקורית. שירה זלוף בהחלט ראויה למקום בגמר, אבל תצטרך להוכיח שהיא חזקה מספיק לתחרות בינלאומית.

אלונה ארז – You Are The Reason – ברמתו, הביצוע הזה השתווה ל – At Last, שהיה האודישן הראשון שלה. מכל בחינה – הגיל הצעיר לא מהווה פקטור. היא התגלית הגדולה של העונה הזו. ציון: 10

גל דה פז – Oscar Winning Tears – מקצועית ברמות בינלאומיות גבוהות, הופעת ראווה מכוונת אירוויזיון. דיווה ישראלית ציון: 9

שירה זלוף – "בחום של תל אביב" – הבעיות הקוליות בעקבות מחלתה עדיין מהוות מכשול רציני שגם גרמו לה לבחור בשיר שלא היה מיועד לחצי הגמר. מצד שני – בעיית הקול לא האפילה על האישיות האומנותית הנפלאה שלה. ציון: 7

נועם בתן – Formidable – כמבצע של שנסון בצרפתית זה היה Formidable מכל בחינה.

שקד סלומון – "עומד בשער" עם כל העידון דיוק הרגיש בסלסול – לא היה משהו מקורי בגרסה שלו לשירו של עמיר בניון.

