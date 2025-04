אלטון ג'ון וברנדי קרלייל Who Believes in Angels

אלטון ג'ון וברנדי קרלייל כתבו הקליטו את "מי מאמין במלאכים?", אלבום אולפן משותף, במשך 20 יום. לשת"פ הצטרף ברני טאופין, כותב להיטיו הגדולים של אלטון. גם ברנדי תרמה מילים, והמפיק והכותב-שותף אנדרו וואט שימש כמפיק, מתווך ומוביל יצירתי.

בשנות הדמדומים של הקריירה שלו, אלטון ג'ון מפנה אוזן קשבת חדה יותר מרוב כוכבי הרוק הוותיקים לכוכבים חדשים, החל מצ'אפל רואן ועד Wet Leg, דרך תוכנית הרדיו שלו, "Rocket Hour", ומשתף פעולה עם אמנים מגוונים בז'אנרים כמו בריטני ספירס, גורילז ויאנג טאג.

"מי מאמין במלאכים?" מרגיש כמו מפגש מוחות אמיתי. השיר שנוצר לצד מלכת הקאנטרי רוק האמריקאית, ברנדי קרלייל, זוכת גראמי 11 פעמים, נשמע כמו תחושה של שני אמנים שדוחפים זו את זה ומעלים את זה הרמה של זו בשיר הרוקנרול הסוער של Little Richard’s Bible, או בדואט המלהיב Swing for the Fences, ג'ון בן ה-78 נשמע כמו בימיו הגדולים.

בעוד שרבים משיתופי הפעולה האחרונים שלו הכניסו אותו לפלטפורמות הצליל של הפופ המודרני, ההרמוניות השזורות של Someone to Belong To, או בלדות הפסנתר הסוחפות כמו השיר הנושא של התקליט, מחזירות לעולם כתיבת השירים הקלאסי המונע על ידי מלודיה, שנוצרו על ידי שני יוצרים מיומנים. האלבום מסתיים בהרהור נוגע ללב להפליא על סוף חייו, "When This Old World Is Done With Me.?"

Who Believes In Angels תזכורת נהדרת לכך שהוא בהחלט עדיין לא שם.

