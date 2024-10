סר אלטון ג'ון חזר לבמה, יותר משנה לאחר שסיבוב הפרידה שלו הסתיים, בהופעה מפתיעה עם דואה ליפה. .

דואה ואלטון חברו לבצע את דואט הלהיט Cold Heart, אחד מארבעה מלהיטיו הישנים של סר אלטון כולל Sacrifice ו- Rocket Man.

המפגש השני ביניהם התקיים ברויאל אלברט הול בלונדון היה שיאו של המופע של ליפה.

אלטון בן ה-77, הודיע ​​לאחרונה שהוא מתאושש מדלקת עיניים חמורה שהשפיעה על ראייתו. "התנדנד" יחד עם דואה, ואפילו ניצח על הקהל בבית האחרון.

ההופעה המפתיעה הגיעה לקראת סיומו של קונצרט חד פעמי, במהלכו ניגנה דואה ליפה את להיטיה בגיבוי תזמורת בת 53 נגנים ומקהלה בת 14 חברים.

האירוע, שצולם לטלוויזיה, התרכז בעיקר באלבומה האחרון של הכוכבת, Radical Optimism, כאשר רשימת הסט כולל להיטים כמו Houdini, ו – Training Season ו- Illusion.

היא גם ביצעה את הסינגל מ"ברבי" Dance the Night בפעם הראשונה בלייב, כשהצטרפה לקבוצת רקדנים שביצעה את הכוריאוגרפיה מסרטה של ​​גרטה גרוויג.

תחילתו של הדואט בשמועות על שיתוף פעולה אפשרי בין ג'ון לליפה באוגוסט 2021. שניהם לא רק שלא הכחישו אלא הביעו התרגשו. "Cold Heart" " הוא רמיקס של השלישייה האוסטרלית פנאו, שמכיל בתוכו ריכוז של הסינגלים של אלטון ג'ון "Rocket Man" מ-1972, "Sacrifice" מ-1989, "Kiss the Bride" מ-1983 ורצועת האלבום "Where's the Shoorah?" נלקח מתוך Blue Moves משנת 1976.

"Cold Heart" " הוא רמיקס של השלישייה האוסטרלית פנאו, שמכיל בתוכו ריכוז של הסינגלים של אלטון ג'ון "Rocket Man" מ-1972, "Sacrifice" מ-1989, "Kiss the Bride" מ-1983 ורצועת האלבום "Where's the Shoorah?" נלקח מתוך Blue Moves משנת 1976.

השיר מתחיל כתואם הדאנס ביט העדכני של דואה ליפה, עם פנים לפתיחת המחודשת של המועדונים בתום תקופת הסגרים.

אלטון ג'ון חזר לבמה בהופעה של דואה ליפה בשיר Cold Heart

Elton John, Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix)

דואה ליפה פייסבוק