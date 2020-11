אלטון ג'ון גם בגילו המתקדם נשאר אקסהביציוניסט שבוחר לנגן בפסנתר אדום. לדבריו, לפני השיר החדש Believe, האדום מסמל אהבה, והוא עדיין מאמין באהבה.

אלטון ג'ון קונצרט הפסנתר האדום. אלבום הדי.ווי.די. סובבנו מחוגים ל-2004. מנהרת הזמן מובילה ל-סיזאר פאלאס בלאס וגאס. שיקעו בכורסה. הניחו רגליים על הדום. יש מקום להתרווחות מענגת. אתם הולכים לבלות עם אלטון בקונצרט למעלה מ-100 דקות. מערכת סאונד טובה – חובה. רצוי סראונד.

אלטון מזכיר כמה פעמים את סלין דיון שהופיעה במקום הזה. ניסה בהומור קלוש משהו להתבדח על חשבונה. 14 שירים בדיסק הראשון ששיאו ב- Pinball Wizard השיר היחיד שלא נכתב ע"י אלטון ג'ון וברני טאופין אלא ע"י פיט טאונסנד מלהקת "המי".

הבמאי דיוויד לצ'אפל ביים את הערב על רקע ויזואליה צפופה על מסך ענק, וידאו קומיקס, תאורת ניאון צבעונית מעוצבת ומסוגננת, פופ ארט, סרטוני וידאו משחזרי תחילת הקריירה, ולהקה שמתדלקת את אלטון באוקטן גבוה. תפאורה שהיא מעין חלום אסקפיסטי. רטרוספקטיבה שבה נצבע השחור-לבן בצבעים, גם מחול מצולם.

הוא עולה במקטורן כבד משהו, שאינו יכול להסתיר את כשלונו במאבק נגד השמנה (שהוא נאבק בה לכל אורך הקריירה, כפי שהוא מספר לקהל) משקפי שמש עגולים, תליון צלב ומתיישב לנגן את Bennie and the Jets. תמיד ישאר בו משהו מה Glitter רוק של השבעים. מאחור מהבהב בשם Elton באותיות אורות ניאון צבעוניים. הפסנתר האלטוני הסינקופי כרגיל מצלצל נהדר כולל האלתורים. הקלאסיקות עדיין מייצגות את אלטון הגדול.

הזמן-הגיל אינם מיטיבים עם הטווח הקולי שלו, אבל אלטון כל כך מיומן שגם הפסד באוקטבות, או פלצט פה ושם מפוצים ע"י הדרמה שהוא יודע לייצר.

המצלמות מחפשות גם את הקהל. אנשים נהנים להתרפק אלטון הישן והטוב. ואלו המילים שחיפשתי: הישן והטוב, שעדיין מאמין שאמנות הפופ היא משהו מאתגר – אם לא בחידושים מוסיקליים, אז לפחות במה שמסביב, ובמערכת הקולנוע הביתי (5.1-dts) אלטון ג'ון עדיין זה שעתיים מענגות של פרפומר מגדרגה א'.

*** הדיסק השני מכניס אותנו אל מאחורי הקלעים של הקונצרט, כולל הרבה ראיונות עם חברי הלהקה וגם עם אלטון ג'ון, למעשה הסיפור מאחורי התהוות "הפסנתר האדום".

אלטון ג'ון קונצרט הפסנתר האדום שירים בדיסק הראשון

"Bennie And The Jets"

"Philadelphia Freedom"

"Believe"

"Rocket Man"

"Answer In The Sky"

"Tiny Dancer"

"Don't Let The Sun Go Down On Me"

"Candle In The Wind"

"The Bitch Is Back"

"I'm Still Standing"

"Saturday Night's All Right For Fighting"

"Your Song"