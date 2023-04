מה לאליעד ולפופ פוארטו ריקני? תעשיית הפופ המקומית תמיד הצטיינה בחקיינות. עם לבדד ישכון מסובב גלובוס ומעתיק טרנדים. אליעד לקח את Metro The Savage, ראפר פורטוריקני כדי לשדרג את עצמו למרכז המיינסטרים הגלובלי. הטקסט אינסטנט מכאני, ממש כמו המוסיקה. אולי הוידאו יושיע? בקליפ המושקע מתחפש אליעד לטוראדור עם בד אדום מול נערות על אופנועים. תוסיפו ריקודים נוטפי סקס וראפר ששמתברג על פי המבנה הקלישאתי של קליפי הפופ הלטיני הפוארטו ריקני.

המסיבה היא במקצב איטי מאופק, כאילו כדי לייצר אווירה עשנה. על מה השיר? לא חשוב. (תגלה שהוא המאמי שלה) הטקסט טפל, אמצעי ולא מטרה. הנקודה היא שגם מימוש המטרה (מוסיקה) אינו מגלה אליעד מקורי, אלא אליעד מוכתב על ידי טרנד, וזוהי לא ממש בשורה.

אליעד אל תגלי מארח את Metro The Savage

אני ואת, אותו סיפור/ לב שלם, לב שבור/ תגידי לי מה הדיבור? תני לי רגע קטן

אוריג׳ינל לא משקר/ כשאת איתי זה ממכר/ לאט לאט, לא למהר/ תני לי רגע קטן

את יודעת את הסודות שלי ורואה אותי אמיתי/ מנגן גיטרה אל תוך הלילה, אולי תבואי איתי?

רק אל תגלי, תגלי, תגלי/ שאני שלך, מאמי אל תגלי/ זה לא בגללך זה יותר בגללי/ רק אל תגלי, תגלי, תגלי

ספרדית:

‏Mejor que nadie sepa/ Mejor me quedo solo/ Cogelo suave beba no/ Pienses que te ignoro

Que me están acechando/ Quisieran verme mal/ Que yo no ando con coro

Y de nadie me enamoro/ No pienses que es mi culpa/ Lo que te está pasando

Como siempre te busco/ Te estas mal acostumbrando/ Lo menos que/ quiero es verte llorando

Hasta sin la máscara/ Me tienes sofocando/ Tu no me puedes juzgar/ Cuando me viste cantar/ Eso te empiezo a provocar

Después me empezó acosar yo le tuve que pichar que pa mi eso es normal

רק אל תגלי …

