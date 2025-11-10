אליעד בכל דור ודור

גם הזמר אליעד נחום עולה על גל שירי האמונה. אחד המוטיבים הבולטים ביותר בשירי האמונה העכשוויים, בעיקר בזירה הישראלית של שני העשורים האחרונים הוא זה של של הסוגד־המתקרבן שנשבר אך נשען על אלוהים ככוח מציל. זה הפך כמעט לנוסחה רגשית מרכזית בז’אנר הזה. בעוד שבשירי דת מסורתיים האל מהולל כבורא או מושיע נשגב, בשירי האמונה הפופולריים האל הוא נמען אינטימי – כמעט בן שיח.כך נוצר מרחב של תפילה אישית, פחות פולחנית ויותר פסיכולוגית. האל הוא לא ישות עליונה מרוחקת, אלא אב, חבר, מאהב, או מטפל רגשי. לעיתים יש כאן כנות רגשית אותנטית – אמנים שחווים באמת את המתח בין אמונה לספק, בין פחד לתקווה.הפנייה לאל נעשית מתוך מתוך כאב. זה הופך את האמונה לרגש חי ולא למנגנון דתי.

"בכל דור ודור" של אליעד יושב ממש בלב של הטרנד הזה אותה רוח של אמונה אינטימית, פגיעות, תפילה אישית שממריאה בהדרגה אל גאולה קולקטיבית.

כבר השורה הראשונה נכנסת לעומק האמונה: "בין הייאוש לתקווה / נרות דולקים עשה לי טובה / אל תסתיר פנים". זהו מונולוג של אמונה שברירית: האל נתפס כנעלם, האדם כמתפלל עייף אך עדיין מאמין.

הביטוי "אל תסתיר פנים" מהדהד ישירות את שפת התהילים והפיוטים – “הסתר פנים” כסמל לריחוקו של האל. בהמשך מגיעה השורה האישית־קיומית: "אתה רואה מה קורה לי בפנים". כאן האל הוא לא שופט אלא עד, כמעט פסיכולוג — “ראה אותי, שמע אותי”. הדובר מבקש הכרה, לא נס. "אבא תעזור, אני לא כזה גיבור" – זו הכנעה, הודאה בפגיעות.

ואז שימוש בכלל – "שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו…" המשפט השגור מההגדה של פסח נלקח כאן החוצה מההקשר הלאומי־היסטורי ומשמש כמטפורה אישית: זו חולשתו של השיר – האויבים החיצוניים מתחלפים באויבים פנימיים – פחד, חולשה, דיכאון. ה"מאמין" הזה אינו אמין. זו חולשתו של הטקסט.

"מלך העולם מצילנו מידם" – המילים החוזרות בנויות כמו מנטרה, אך המקהלה ברקע מעניקה להן ממד כמעט ליטורגי – שיר תפילה שהופך לחוויה קולקטיבית. הדובר מתחיל כיחיד ונגמר כחלק מקהל מאמין, מהדהד את המהלך הרוחני של "אני" שנמס לתוך "אנחנו".

השיר נבנה בתנועה ברורה של צמיחה רגשית: הפתיחה בצליל גיטרה אקוסטית אינטימית, קול יחיד, כמעט לחש. זהו רגע של אדם לבדו מול עצמו ומול האל. הסיום: מקהלה שמיימית – קול הרבים, עלייה דרמטית מהפרטי לקולקטיבי, מהחשכה לאור. זו דינמיקה מוזיקלית שכמעט כל שירי האמונה העכשוויים משתמשים בה: מתחילים בוידוי אישי ומסתיימים בתחושת נצח או גאולה, מעין מסע נשמה בקצב של פופ.

אליעד בחר בשיר די צפוי ממש כמו ההפקה השבלונית קול רך, גיטרה, תפילה, מקהלה.

מצד שני – למה שנפקפק שהשיר שלו לא אמת, ושהוא "מתחפש" לזמר אמוני כדי לרגש, לא כדי לחשוף אמת. למרות שהשיר היא נעשית לפי תבנית – לפי שירתו של אליעד – פיו וליבו שווים.

