הלב של השיר הוא רעיון אחד, שחוזר שוב ושוב: הזמן לא זז בלעדיה. ראשון שני שלישי והימים כבר לא עוברים אצלו. זהו תיאור קלישאתי שאומר אכזריות הזמן – ספירת ימים, תלישת דפים, שעון, שבתות וחגים. הכול מוכר, הכול עובד, אבל טקסט מה-זה שגרתי. .

כמו רבים משירי הז'אנר הים תיכוני אליעד ולירון עמרם מחזירים את דמות הגבר המתקרבן, הנטוש-פסיבי-מחכה. זו דמות גברית מאוד נפוצה במיינסטרים. הוא לא בוחר, לא פועל, לא משתנה. האישה, לעומת זאת עוזבת, חוזרת, שולטת בזמן, והוא נשאר במצב של המתנה אינסופית. האישה לא מקבלת קול אמיתי. אנחנו יודעים עליה רק שהיא עזבה, שגם לה "זה כואב" . אין עומק, אין מורכבות. זה מחזק את התחושה שהשיר לא באמת על פרידה אלא על רחמים עצמיים שמחפשים הד, ובואו תשתתפו בצערו.

אז זהו שאני אפילו לא מרגיש כאן את הצער. הרעיון של ספירת ימים לא מרגיש אמיתי. מצד שני המתקרבן לא שואל: למה הזמן נתקע? מה השתנה בו? הזמן פשוט עובר או לא עובר וזהו.

מוזיקלית, זה שיר של כתיבת פופ מאוד מיומנת: קצב מיד־טמפו בטוח, לא מאיים, הפקה ים־תיכונית מודרנית, נקייה, רדיו־פרנדלי, פזמון שנדבק מיד, מבנה מוכר עד לפרט האחרון שנשמע כמו להיט מוכן מראש – אין בו סיכון, אין בו הפתעה. המוזיקה מחזקת תחושת זמן שחוזר על עצמו, וזה חכם, אבל גם צפוי.

"עוד שבוע” ממשיך מסורת מוכרת: גבר מתייסר, אישה נוטשת, זמן קופא. זהו מיינסטרים אפקטיבי, עשוי היטב מוזיקלית, אבל טקסטואלית ורגשית שטוח ובטוח מדי, והדואט אינו משביח אותו. אין כאן חידוש, אין סיכון, אין שבירה של התבנית. רק ביצוע מקצועי של נוסחה שאמורה לעבוד.

אליעד ולירון עמרם עוד שבוע

למה השבוע לא עובר

גל של מחשבות חוזר

את עדיין שם אני לבד

מביט על העולם מהצד

למה זה תמיד אותו חלום

באת אליי משום מקום

אפילו השעון סופר דקות

בלילה מטפס על קירות

זה לא עובר זה לא עוזר

אני זוכר את הימים הם היו כל כך יפים

לא עובר זה לא עוזר

לפני כמה רגעים עוד היית כאן לידי

ראשון שני שלישי והימים כבר לא עוברים אצלי

גם רביעי וחמישי שישי ועוד שבת עברה לי בלעדייך

עוד שבוע את לא לידי

כל יום אני תולש עוד דף

כל כך רציתי זה לא אפשרי

לא יכול לשכוח אותך

פתאום הפון שוב מצלצל

מפחד להסתכל

רואה ת׳שם שלך על המסך

זה כואב לי את אומרת גם לך

זה לא עובר זה לא עוזר

אני זוכר את הימים הם היו כל כך יפים

לא עובר זה לא עוזר

אני חוזרת בשני ונשארת לתמיד

ראשון שני שלישי סופר את הימים שתחזרי

גם רביעי וחמישי שישי ועוד שבת עברה לי בלעדייך

ראשון שני שלישי והימים כבר לא עוברים אצלי

גם רביעי וחמישי שישי ועוד שבת עברה לי בלעדייך

שבתות וחגים שבועות ארוכים בלעדייך

חלומות רחוקים כל דקה היא כמו נצח פתאום

העונות משתנות והזמן לא עומד לו מלכת

האביב שוב הגיע אז איך זה שחורף אצלי

את לא לידי ועוד שבת עברה לי בלעדייך

ראשון שני שלישי סופר את הימים שתחזרי

גם רביעי וחמישי שישי ועוד שבת עברה לי בלעדייך

ראשון שני שלישי והימים כבר לא עוברים אצלי

גם רביעי וחמישי שישי ועוד שבת עברה לי בלעדייך

