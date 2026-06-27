"כל פעם מחדש" של אליעד נחום הוא שיר שממחיש את המקום שבו הוא בחר להתמקם בשנים האחרונות: מרכז המיינסטרים הישראלי. זו בלדת פופ שנועדה להיות נעימה, נגישה ורומנטית, בלי לטלטל את המאזין מבחינה מוזיקלית או טקסטואלית. היא נשענת על נוסחה מוכרת מאוד – אהבה טוטאלית, הכרת תודה לבת הזוג ופזמון שקל לשיר – ולכן היא גם קלה לעיכול וגם צפויה.
אליעד כל פעם מחדש
זה היה בסוף הקיץ
כשבחוץ נהיה קריר
הסתכלת לי בעיניים
התחבקנו בלי מילים
את ילדה קצת משוגעת
גם אני קצת בעצמי
בעולם אין עוד אחת כמוך
שתמיד תבין אותי
את יפה כמו בחלום
אני אוהב אותך כל יום
תקשיבי לי
כל פעם מחדש את מצילה אותי
תודה שאת תמיד תמיד שם בשבילי
הלב שלי שייך רק לך יפה שלי
כל מה שתבקשי שלך אהובתי
אני רוצה לבנות לך בית
מול הים והחולות
אני תמיד תמיד אהיה שם
להפסיק לך את הדמעות
מעלינו בשמיים
להקות של ציפורים
הן תמיד חוזרות הביתה
אפילו בגשמים
את יפה כמו בחלום
אני אוהב אותך כל יום
תקשיבי לי
כל פעם מחדש את מצילה אותי
תודה שאת תמיד תמיד שם בשבילי
הלב שלי שייך רק לך יפה שלי
כל מה שתבקשי שלך אהובתי
את יפה כמו בחלום
אני אוהב אותך כל יום
תקשיבי לי
כל פעם מחדש את מצילה אותי
תודה שאת תמיד תמיד שם בשבילי
הלב שלי שייך רק לך יפה שלי
כל מה שתבקשי שלך אהובתי