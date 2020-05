סקנדינביה על מפת הפופ המעודכן. כאלו שלא ידענו. האולפנים שם עמוסי כישרונות, והגיל הולך ויורד. אלן ווקר הוא מפיק נורבגי בן 18 בלבד, בזמן שהקליפ יצא, ששמו רץ לפניו במהירויות שיא. השיר הזה יצא תחילה כקטע אווירה אינסטרומנטאלי אלקטרוני. המילים והשירה שנוספו מייצרים את המגה להיט הבא תוצרת אירופה הצפונית. הוא היה הצל של האור שלה, ועכשיו היא תמהה האם הייתה זו רק הפנטזיה שלה. עכשיו היא מרגישה כמתפוגגת, שמפלצות מתרוצצות בתוכה. סוג של טקסט יענו הזוי שאני לא קונה. מצד שני, אני מוכן להתמכר לצליל הזה, למנגינה הקליטה, להפקה ה-EDM המוגדרת soft progressive house . לייצר את הפנטזיה שלי. סופט אנד איזי.

הקליפ לשיר מציג את שחאב סאלחי (Shahab Salehi) כדמות הגיבור, צעיר עטוף מעיל בשחור כולל מסכה, משוטט בתרמיל ותצלום של ביתו בידו. הוא משוטט באזורי עיירה נטושים, בניינים הרוסים וקומות ומבנים נטושים. סוף סוף הוא מאתר את ביתו אך מוצא אותו הרוס.

You were the shadow to my light Did you feel us Another Start You fade away Afraid our aim is out of sight Wanna se us Alight Where are you now Where are you now Where are you now Was it all in my fantasy Where are you now Were you only imaginary Where are you now Atlantis Under the sea Under the sea Where are you now Another dream The monsters running wild inside of me I'm faded I'm faded So lost I'm faded I'm faded So lost I'm faded These shallow waters, never met What i needed I'm letting go A deeper dive Eternal silence of the sea I'm breathing Alive Where are you now Where are you now Under the bright But faded lights You set my heart on fire Where are you now Where are you now Where are you now Atlantis Under the sea Under the sea Where are you now Another dream The monsters running wild inside of me I'm faded I'm faded So lost I'm faded I'm faded So lost I'm faded.

דירוג: