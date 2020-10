בתחילת הקליפ לציון השת"פ המוסיקלי הראשון בין ישראל לאמירויות, קולטת העין נחש מאיים זוחל. זה נראה כמו תחילתו של סרט מתח. משהו לא טוב קורה. ואז – חפלה. אנטי קליימקס כבר במערכה הראשונה. לא נחש ולא עקרב.

בקטנה – תחושה שהיוצרים עשו הכל כדי לייצר שיר שלום לפני שמישהו אחר יחטוף להם ויעשה זאת. בגדול – סוג של עבודה בעיניים. אלקנה מרציאנו את וואליד אלג’סים מוציאים לפועל את הערביק-פופ אינסטנט הזה, דאנס מהסוג המיושן של השמונים, כשהתעשייה ניסתה לחבר פופ עם דיאלקטים ערביים, ונולד שעטנז דאנס סינתטי, שאורך חייו היה קצר מאוד.

"אהלן בִּיכּ" הוא מוצר מהסוג הזה. דורון מדלי את הנרי מיהרו להגיב על הסכם השלום החדש, אבל יצרו תערובת הכי ממוסחרת בין פופ למוסיקה ערבית. זה שטוח, המוני, ריקני. החיוך המוסיקלי המשותף מוביל למשהו שנראה כמוצר קידום מכירות יותר מאשר אמנות.

אלקנה מרציאנו & וואליד אלג’סים – אהלן בִּיכּ

יא סלאם יא באבא/ יא סלאם יא מאמא/ יא סלאם, יא סלאם/ כל וולאד פיל עלאם

יא סלאם יא אבא/ יא סלאם יא אמא/ יא סלאם, יא סלאם/ כל ילדי העולם

You hear my friend/ far away far away/ You hear my prayer

I hear you friend/ far away far away/ I hear you pray

אהלן בִּיכּ, סלאם ומרחבא/ אהלן בִּיכּ, תודה, ברוך הבא/ אהלן בִּיכּ, מתי כבר אתה בא?

אהלן וסהלן, אהלן וסהלן

יא סלאם סאדיקי/ יא סלאם יא סאחבי/ יא סלאם, יא סלאם/ מה שלומך יא בנאדם?

יא סלאם ג'מעה/ יא שבאב יא אללא/ יא סלאם יא אלקנה/ יא וואליד, חאפלה!

אהלן וסהלן, אהלן וסהלן