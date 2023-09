קול הדבש של אל גרין סיפק את שירי הסול הבולטים במוסיקת הנשמה של השבעים. אלבום הגדולים הכולל להיטים כמו Let’s Stay Together ו- Tired Of Being Alone כמו גם – How Can You Mend A Broken Heart ו – Love & Happiness , מסכם מצוין את ששת האלבומים שהוציא גרין בחצי הראשון של שנות השבעים.

ההתחלה בילדות במישיגן היתה בשירי גוספל עם אחיו. תחנה ראשונה בקריירה: אלבום שיצא בלייבל Hot Line Label בשנת 1967, שנקרא Back Up Train.

גרין שהפך במהלך השנים לאיש דת (רכש כנסיה) משתייך לקבוצת המייסדים של הממפיס סול (אוטיס רדיג, סם&דייב) אם עידן הסול-מיוסיק הסתים איפשהו בסוף השבעים, האוסף הזה שנוצר בממפיס, רובו בהפקת וילי מיטשל הוא עדות אותנטית למוסיקה הזו, שמגזין הרולינג סטון כינה אותו "love-and-pain classics".

האלבום ממוקם 52 ברשימת ה-500 של המגזין, מקום 3 ברשימת אלבומי הסול הגדולים ביותר של הבילבורד. השירה ה"חלקה" (smooth vocals) של גרין היתה תערובת גש וסקס על מצע בלוזי.

האוסף של "אל גרין הלהיטים הגדולים" יצא בשנת 1975, והוא מכיל את עשרת הלהיטים הגדולים שלו עד לאותו זמן. כמה שנים לאחר מכן התווסף החלק השני שכלל להיטים מאז אותה שנה.

דיוויד גילמור (פיננק פלויד) מלווה את אל גרין ב – Let's Stay Together

Disc: 1

1. Let's Stay Together

2. (Sha La La (Make Me Happy

3. Love

4. Tired Of Being Alone

5. Are You Lonely For Me Baby?

6. I Can't Get Next To You

7. Here I Am (Come And Take Me)

8. The Letter

9. Funny How Time Slips Away

10. I'm Still In Love With You

11. You Ought To Be With Me

12. Livin' For You

13. Let's Get Married

14. Full Of Fire

15. Take Me To The River

16. Let Is Shine

17. Have A Good Time

18. So You're Leaving

19. You Say It

20. Oh Me, Oh My (Dreams In My Arms)