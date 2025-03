אל סטיוארט לישראל

ה"אול מיוזיק גייד" תיאר את להיטו הגדול ביותר Year Of The Cat כ – "one of those 'mysterious woman' songs", אחד מאותם שירים מסתוריים על נשים. אל סטיוארט, יוצר וזמר סקוטי, שהחל להקליט ב-1967, הגיע לישראל להופעה אחת בהאנגר 11. סטיוארט מוכר בשירים קליטים הנוגעים בנושאים היסטוריים ופוליטיים, טקסטים איכותיים ומיוחדים. להיטים נוספים הזכורים מהרפרטואר שלו On The Border ו – Time Passages.

את "שנת החתול" כתב בהשראת הסרט "קזבלנקה" (1942) בכיכובו של האמפרי בוגארט. שם השיר מגיע מתורת האסטרולוגיה הוייטנאמית – שנת החתול שמגיעה כל תריסר שנים. האלבום Year of The cat יצא ב-1976 בהפקת אלן פרסונס, שגם ניגן סקסופון בקטע הזה.

הלהיט קידם את האלבום שבו הוא נכלל שנקרא אף הוא Year of the Cat – כולו בהפקת המצוינת של אלן פרסונס. הוא הכיל שירים מוכרים כ – "Lord Grenville" ו – "On the Border". תוכני שיריו שאובים מסיפורים ודמויות בעלי רקע היסטורי או אגדות ועלילות פנטזיה אפית כמו שר הטבעות.

ציון דרך אומנותי בולט בקrיירה שלו – תקליטו מ-1973 "Past, Present and Future" ("עבר, הווה, עתיד"), סדרה של סיפורים בעלי רקע היסטורי המתקדמים לפי ציר הזמן כאשר השיר האחרון, "נוסטרדמוס", מכוון אל העתיד.

הוא בן 75. פעיל מזה חמישה עשורים רבות. איך לסווג א המוסיקה שלו? פולק רוק בריטי, רוק פסיכדלי, וארט רוק? סטיוארט מעולם לא סיווג את עצמו בסגנון מסוים והעדיף להגדיר את עצמו כ"טרובדור". הוא ניגן בפסטיבל גלסטנברי הראשון ב 1970, עבד עם יוקו אונו עוד לפני לנון וחלק דירה בלונדון עם פול סימון הצעיר, הוא היה שם בכל הצמתים החשובים ולא עצר עד היום.

משנות השמונים ואילך התקשה סטיוארט להתמיד בהצלחה המסחרית, אולם המשיך להוציא אלבומים שזכו לביקורות טובות, בהם "24 גזרים" מ-1980 ו-"חוף מלא צדפים" (" A Beach Full of Shells") מ-2005 ושני אלבומים בהופעה חיה, "Live/Indian Summer" מ-1981 ו-"Rhymes in Rooms" מ-1992.

בהופעה הוא מלווה ע"י הרכב נגנים The Empthy Pockets מאלינוי שיקגו.

