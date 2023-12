אמילי קרפל מתרגמת חרדות לשיר סינת'פופ יפהפה. מסובבת מחוגים לאחור לשנות השמונים ומחברת לעכשיו בהפקה מוזיקלית מלוטשת

טקסט? משקף מצב הפרט בעולם משתנה פוליטית, אקלימית, אקולוגית. "זה לא משנה איזו מסכה תלבשי/ אנחנו נלחמים לאוויר/ כל סנטימטר של אדמה קרוב להיעלם/ כשמדובר בגאות ושפל/ האם אתה תהיה שם כשאאבד שליטה אנחנו זזים אנחנו זזים/ הכביש המהיר נמס/ הזיה היא מעשה ידינו/ השמש מציצה/ העצב שבתוכנו הכלוב שיצרנו".

קו הדיסקו-סינטפופ מנטרל אותה מרגשנות נמרחת ומכוון לאזור הרחבות המואר בשלל אורות מרצדים. קרפל בחרה בצליל סינת'ים הומוגני שמשדר שילוב של ניכור ובידור. זה מן הסתם מוטו. זה המהלך שלה לבחור בצלילים שמסמנים את החופש שלה, והחופש האישי הוא כל מה שנותר. קרפל מצליחה לממש צליל אלקטרוני עם טקסט אינטרוספקטיבי, מנקודת מבטה של אישה שחווה את המציאות. שיר סוחף, מנצנץ ויפהפה.

** Moving הנו גירסא חדשה לשיר ״בשקט בשקט״ מתוך האלבום" II” של אמילי קרפל (2012). השיר לא יצא בזמנו כסינגל. בהמשך השנה אמילי צפויה לשחרר לראשונה שירים חדשים בעברית ובאנגלית לקראת אלבום חדש, השלישי שלה. השיר נכתב על ידי אמילי ביחד עם גבריאל סטבינג, הידוע גם כ Night Works לשעבר חבר להקת Metronomy. השניים הכירו באולפני הקלטות בלונדון והיה קליק מוסיקלי מיידי שהוביל לעבודה משותפת על קו ת"א-לונדון.

אמילי קרפל Moving בימוי – נמרוד פלד, צילום ועריכה – גרג קוטלר ואנדי אזבך

It doesn't matter what mask you wear

We're fighting for air

Every inch of ground is close to disappearing

When it's all about the perfect amount Of highs and lows

Will you be there when I lose control

We're moving we're moving

The freeway is melting

A hallucination of our own making

The sun through the skylight illuminating

The sadness within us the cage we've created

When we're looking down from above

seems easy to judge

?But do we see a cloud Or is it dust between us

If we're free to chose

Then making a move Might be the cure

Without our walls who are we at all

We're moving we're moving

The freeway is melting

A hallucination of our own making

The sun through the skylight illuminating

The sadness within us the cage we've created

Moving

we’re moving

