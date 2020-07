אמינם וקיד קודי מגיבים על מותו של ג'ורג 'פלויד בשיתוף פעולה חדש

עזבו אתכם מקורנה וממסכות. אמינם וקיד רודי מתמקדים במה שבאמת מטריד – ההרג של המשטרה של אפריקאים אמריקאים, בידי שוטרים "מלוכלכים". השניים מוציאים את מה שיש להם להגיד על רצח ג'ורג' פלויד ב"הרפתקאות איש ירח וסלים שדי", (“Adventures of Moon Man & Slim Shady”) שיתוף פעולה ראשון ביניהם. הטקסט עולה על פסקול ראפ, כשהתופים והבאס מייצרים מתח כבד מגובה בצלילי סינטי.

זה הולך ככה: “Prayers to George Floyd and Ahmaud Arbery/ How the f— is it that so many cops are dirty?/ Stop, man, please, officer, I'm "sorry/ But I can't breathe when I got you on top of me/ Your goddamn knee's on my carotid artery.

""עצור, בנאדם, בבקשה, קצין, אני מצטער / אבל אני לא יכול לנשום כשאתה מעלי / הברך הארורה שלך נמצאת בעורק הראשי שלי" .

השיר שוחרר לצד סרטון מונפש, המשכפל את הצליל הזה עם תצוגת הדימויים הצבעונית שלו.

Kid Cudi, Eminem – The Adventures Of Moon Man & Slim Shady