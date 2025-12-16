"עפיפונים” של אמיר דדון מתרחש על קו תנועה – חיצוני ופנימי – בין עיר למדבר, בין עבר להווה, ובין ילד לאב. השיר נפתח בתחושת אי־שקט עירוני: "פרא לא רגוע בעיר מדבר” – זהו משפט דחוס שמצייר דובר שנמצא פיזית בעיר, אך נפשו כבר במדבר – מקום של חופש, מרחב ונשימה. מכאן נפרש השיר כנסיעה, לא רק על כביש אלא בתוך התודעה.

מוטיב מרכזי – עפיפונים – סמל רב עצמה לחופש וזיכרון, מחובר לאדמה אך שואף למעלה "עפיפונים גולשים ברוח” מייצג רגעי ילדות, משחק, חופש נטול אחריות – וגם את הרצון להתמסר לזרימה, לא להיאבק.

מוטיב נוסף – מים. מים = אמת, רגש, משמעות "חיפשנו מים מתוקים / את הטיפה הכי יפה בים של אלוהים” – החיפוש הוא לא הישרדותי בלבד, אלא רוחני.

הזמן – פחד משכחה – "הלוואי שלא נשכח / את כל מה שהזמן ייקח”. הזמן מוצג ככוח שוחק, שלוקח איתו רגעים, אנשים, תמימות. דדון נושא תפילה לשימור הזיכרון והזהות.

דמות האב מהווה עוגן רגשי – "קפה שחור בכוס של אבא / עולם שלם נמצא שם בתחתית" – פעולה יומיומית ופשוטה מחזיקה עולם שלם – ניסיון חיים, שתיקה, חוכמה לא מדוברת המבט של הילד/הדובר על האב יוצר חיבור בין דורות, בין עבר יציב להווה מחפש.

החיבור ליצירה משמעותו בריחה – "שירים יפים כותבים בחושך / שלוש דקות לברוח" – הכתיבה כדרך התמודדות, השיר עצמו כבריחה זמנית מהמציאות. שלוש דקות – אורכו של שיר פופ – הופכות למרחב מקלט.

"עפיפונים” הוא שיר על התבגרות רכה – על מי שממשיך לנסוע קדימה, אך מביט לאחור באהבה, שמבין שחופש אמיתי לא נמצא רק במרחבים פתוחים – אלא בזיכרונות, באבא, בילדות, וביכולת לעצור לרגע ולתת לעפיפון לעלות.

הלחן המלודי והנגיש אינו סותר את העומק, אלא להפך – מאפשר לשיר להישמע כמו זיכרון נוסע, יוצר תחושת דרך פתוחה, כביש, נוף מתחלף, העיבוד הפשוט יחסית משאיר מקום לטקסט ולרגש.

קולו של אמיר דדון לא "יפה” במובן הקלאסי, אלא אנושי, כזה שנושא סיפור גם כשהוא שר משפט פשוט. מה שיוצר אמינות גדולה. במקום זעקה יש נשימה עמוקה, במקום שיא גדול יש עוצמה טעונה. גם בשיר הזה – אמיר דדון מייחד את עצמו כזמר של דרך ולא של רגע, קול שמלווה מסע פנימי. הוא לא צועק כדי שיקשיבו לו – והוא נשמע דווקא בגלל זה.

אמיר דדון עפיפונים בימוי: אלה אוזן צילום: יאיר סגרון

שיעור חשבון מבט של אבא

פרא לא רגוע בעיר מדבר

הרים גבוהים ריחות של חופש

עושים שטויות ביחד

עפיפונים גולשים ברוח

חיפשנו מים מתוקים

את הטיפה הכי יפה בים של אלוהים

הלוואי שלא נשכח

את כל מה שהזמן ייקח

שלא נרים ידיים

אני חושב עליך

קפה שחור בכוס של אבא

עולם שלם נמצא שם בתחתית

שירים יפים כותבים בחושך

שלוש דקות לברוח

אמיר דדון פייסבוק