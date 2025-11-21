“בוב דילן” של אמיר שדה הוא שיר פולק־אינדי הטוען שהעידן המודרני, המהיר, הציני והטקטי אינו מאפשר לגאונים וליוצרים אמיתיים לפרוח כפי שפעם יכלו.

אמיר שדה שר על מציאות של ניוון רוחני, והפער בין אידיאליזם של פעם לבין המציאות של היום. זהו שיר פולק־אינדי קלאסי – גם מוזיקלית וגם רעיונית. השורה החוזרת "בוב דילן לא היה מצליח היום" היא מניפסט, לא משפט על דילן עצמו אלא על הזמן.

זה אומר שהעידן הנוכחי מהיר, רעשני מלא טוקבקים, ציניות, בלי קשב, בלי רוח, בלי סבלנות לאמנות עמוקה, מחפש ויראליות במקום אמת. במילים אחרות: אין כיום תנאים שמאפשרים לאמן אינטימי, מחוספס, ועמוק לפרוח כמו בשנות ה־60.זהו משפט שמכיל ביקורת חברתית, תרבותית ופוליטית.

"האמת יושבת בין הכותרת לטוקבקים" – משפט מחץ שאומר כי האמת קבורה בין כתבות שטחיות ותגובות מתלהמות, כלומר היא אינה מתקיימת יותר.

היא נמעכת ושוקעת איפשהו בין הפופוליזם לשנאה.

"הוא שוב תקוע מול מסך ולא מגיב זה לא בריא, לא מעניין ולא מניב" – ביקורת על הדור הדיגיטלי שנמצא כל היום במסכים ולא מייצר כלום – לא רגשות, לא מחשבה, לא יצירה.

הרחבת השיר מגיבורי פולק לגיבורי תרבות בכלל מקהה את האותנטיות שלו (מראדונה, ג׳רי סיינפלד, אלברט איינשטיין) אינה תורמת לקוהרנטיות שלו כשיר שעוסק ברוח (אומנות) ולא בחומר

אמיר שדה דוחס גם שכבה פוליטית־ישראלית לשיא: "והאיבה, אוי האיבה, ירושלים ותל אביב" – העולם מפוצל., ישראל מפוצלת עוד יותר. המרחק הפנימי שלנו גדול עד כדי כך

שגם תרבות לא מצליחה לחצות אותו. למעשה: העולם מלא ברעש, שנאה ופילוג לא באמנות.

שדה מרגיש שהוא שייך לדור האחרון שניסה עדיין לחפש משמעות עמוקה, ומשהו בו נשבר כשהוא רואה את המציאות.- "אני שקט ודיכאוני אבל מצחיק, אני חושב יותר מדי וזה מציק"

השיר של שדה מדבר על פולק ונשמע כמו פולק.כחלק מההצהרה האומנותית הוא מנסה לשמר משהו מהפשטות והאמת שדילן הביא לעולם.

אמיר שדה בוב דילן

אין המון מקום להיות הרבה דברים

האמת יושבת בין הכותרת לטוקבקים

רציתי רק לצלול למעמקים

בוב דילן לא היה מצליח היום

אני שקט ודיכאוני אבל מצחיק

אני חושב יותר מדי וזה מציק

יש לי גאנג'ה וספרים ואוזניות בתיק

בוב דילן לא היה מצליח היום

והימים – הם משתנים, אבל לאן כולם הולכים?

תגידי מה נשיר לילדים ?

אני לא תקוע בעבר זה רק משהו בי נשבר

בוב דילן לא היה מצליח היום

הוא שוב תקוע מול מסך ולא מגיב

זה לא בריא, לא מעניין ולא מניב

והאיבה, אוי האיבה, ירושלים ותל אביב

בוב מארלי לא היה מצליח היום

והימים – הם משתנים, אבל לאן כולם הולכים?

תגידי מה נשיר לילדים ?

אני לא תקוע בעבר זה רק משהו בי נשבר

בוב דילן לא היה מצליח היום

כולם פה טקטיים ומשחקים חזק

קשוחים כמו יהלום, חסרים את הברק

אולי שכחנו, קצת שכחנו להנות מהמשחק

מראדונה לא היה

ג׳רי סיינפלד לא היה

אלברט איינשטיין לא היה

מצליח היום

