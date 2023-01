אמנים שונים A Great Night in Harlem

ג'אז לתועלת מוסיקאי הג'אז. נגנים מתנדבים בלי לשאול על פרנסה, גם כשהם עצמם נזקקים. כפי שמציין נט הנטוף בהערות לאלבום הזה בן שני הדיסקים, "מוזיקאי ג'אז לא מקבלים ביטוח רפואי. הם גם לא מקבלים פנסיה…כשהם כבר לא עובדים באופן קבוע בגלל מחלה או בגלל שיצאו מהאופנה, חלקם הופכים לחסרי בית או מאוימים בפינוי".

האלבום הכפול שהוקלט בתיאטרון אפולו בהארלם בספטמבר 2001 עבור קרן החירום של מוזיקאי הג'אז, תחת המטריה של קרן הג'אז של אמריקה, נועד להעביר ההכנסות מאוסף התקליטורים לנגנים נזקקים.

התרגשות באוויר, כשננה פרילון ( Nnenna Freelon) בעלת גוון הבלוז שרה If I Had You. רגינה קרטר וקני בארון הופכים את "Don't Explain" של בילי הולידיי לסונטה לכינור של 14 דקות. ניגון הפסנתר של בארון מופלאה ברגישותה, הנגינה של קרטר מעולה, טכניקה קלאסית, גדושה בעצירות כפולות וארפג'יו סוחפים.

עוד רגעים בלתי נשכחים: גרסת הסולו של ריי בראיינט ל"קון אלמה", הדואט "We Have a Friend in Jesus" של הגיטריסט ראסל מאלון והחצוצרן ג'ימי אוונס; הגיטריסט מרווין סוול מביא את הדלתא לאפולו כשהוא מציג את קולה העמוק והנשמה של קסנדרה ווילסון ב"מכתב המוות" של סאן האוז.

אחמד ג'מאל יוצא לטיסה ב-"Devil's in My Den", תוך שהוא מציג טכניקה מדהימה. מדהים לא פחות הוא החיבור של הטנור ג'ורג' קולמן אליו. רנדי ברקר עושה בופ משובח ב-"No Greater Love", המונע על ידי הבסיסט רון קרטר והמתופף ג'ימי קוב.

וגם: "Sunset and the Mockingbird" של דיוק עם טומי פלאנגאן בפסנתר. Fanfare for Four Trumpets" של פרנק פוסטר עם צמרת נגני החצוצרה – ג'ימי אואנס, ג'ון פאדיס, רנדי ברקר ואדי אלן.

לבסוף, רצועת הסולו של רוי היינס היא כיתת אמן בתיפוף מלודי.