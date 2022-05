אנדי פלטשר מדפש מוד מת בגיל 60

אנדי פלטשר, חבר מייסד והקלידן של דפש מוד מת בגיל 60. לא נמסרה סיבת מוות בשלב זה.

"אנחנו המומים ומלאים בעצב עצום עם לכתו בטרם עת של חברנו היקר, בן משפחתנו וחברו ללהקה אנדי 'פלץ' פלטשר", כתבו חברי דפש מוד היום בהצהרה לתקשורת. "לפלטשר היה לב זהב אמיתי, ותמיד היה שם כשהיית צריך תמיכה, שיחה ערה, צחוק טוב או משקה קר. ליבנו עם משפחתו.

פלטשר היה חבר בלהקת הסינת-פופ במשך יותר מארבעה עשורים מאז יציאת אלבום הבכורה שלהם 'Speak & Spell' ב-1981. האלבום כלל להיטים בפסגת המצעד, כמו 'Dreaming Of Me' 'New Life' ו‘Just Can’t Get Enough’. הלהיט הבינלאומי הראשון של של הלהקה ב-1984 היה 'People Are People'.

בשנת 2020, פלטשר נכנס להיכל התהילה של הרוקנרול יחד עם חברי הלהקה הוותיקים, דייב גאהאן ומרטין גור והחברים לשעבר וינס קלארק ואלן ויילדר.

השדרן והתקליטן ריצ'רד בלייד סבור שפלטשר היה הכוח המניע מאחורי הלהקה.

"מרטין גור (כותב המוסיקה של הלהקה) אמר לי פעם, שלא היתה דפש מוד בלי אנדרו פלטשר, הוא היה זה שתמיד דאג שדייב ומרטין ובזמנו אלן ויילדר ייכנסו לאולפן לעבוד על אלבום חדש, ולצאת לסיבוב הופעוץ בעקבותיו".

