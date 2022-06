אנדראה בוצ'לי באיצטדיון בלומפילד ההופעה

כן כן. הקהל קיבל את מבוקשו: את Nessun Dorma, גם Con Te Partiro ואת The prayer, הדואט המוכר מסלין דיון – הפעם עם שירלי מימון (בחירה מוצלחת).

בלומפילד לא ידע ערב כזה. יפו נסתמה בפקקים, ולא מכדורגל. האופרה באה לאיצטדיון. הקהל שרכש כרטיסים יקרים וישב על הדשא צפוף בכיסאות פלסטיק, קיבל את בוצ'לי באקוסטיקה סבירה לזירת ספורט. הוא לא הגיע לשמוע עוד טנור אופרה, אלא את הטנור הכי מבוקש בעולם. אנדריאה בוצ'לי, היצוא הגדול ביותר של איטליה, הוא מזמרי האופרה היחידים בעולם, שכל זמר פופ שני ירצה להקליט איתו דואט. מאז Time To Say Goodby עם שרה ברייטמן המניה שלו כמשת"פ חזקה מכל זמר אופרה אחר.

בוצ'לי עלה ביעילות על נוסחת הקרוס-אובר: לא להיות מקובע לסגנון או סגנון ווקאלי מסוים. ההבנה כי מיזוג ז'אנרים יביא את הקהל הגדול. זה היה ערב הכל כלול, המשלב מחול מודרני ומוזיקה פופולרית, התזמורת הפילהרמונית, מקהלת גארי ברתיני, אורחים מיוחדים שהוסיפו גיוון עוצמה להפקה לא מגובשת מבחינת טהרני המוסיקה הקלאסית הקונבנציונלית.

הביצועים הווקאליים החמים של בוצ'לי הם באמת אטרקציה מצמררת. אפשר היה לראות את הריכוז והאכפתיות שהאמן הזה משקיע אפילו בקמטי מצחו. לפעמים, הוויברטו של בוצ'לי היה כל כך חזק, שהמיקרופון רעד בלי מגע.

המופע התחלק לשניים: בחלק הראשון בוצ'לי שר באיטלקית אריות של ביזה, ורדי, פוצ'יני, ג'יורדנו, מונטי. החלק השני הוקדש ללהיטים ולילדים שלו.

בתו בת השמונה של בוצ'לי וירג'יניה מצטרפת לאביה שאוחז במפתיע בגיטרה לביצוע של "הללויה" של לאונרד כהן שגורם לך להתגעגע למקור או לביצועים אלמותיים של השיר הזה. בנו , מתיאו שר איתו Fall On Me. הבן יפיוף אבל לא זמר גדול… הבת חמודה. המשפחתיות גם היא חלק מעסקת חנופת ההכל כלול. מבחר השירים היה בחלקו חסר השראה כמו You'll Never Walk Alone לעומת ביצוע טוב יותר של Amazing Grace. הסופרן הנשית שליוותה אותו ב-Time to Say Goodbye הייתה מדהימה.

לא היו הפתעות בבחירת השירים. מבחינת הקהל זה היה יתרון: הוא המתין לשירים האחרונים. בשביל Con Te Partiro ו – Nessun Dorma קונים כרטיס לבוצ'לי. מבחינתו – אלה השירים שבלעדיהם חווית בוצ'לי לא היתה מושלמת, ולמען האמת, זו היתה חוויה של פעם בחיים.

אנדראה בוצ'לי ובתו וירג'יניה שרים "הללויה" של לאונרד כהן

צילום: מרגלית חרסונסקי