אנדרה פרווין ג'ו פאס וריי בראון – After Hours

אנדרה פרווין – פסנתרן קלאסי בעיקר, מנצח דגול, הצטרף לשני ענקי ג'אז – ג'ו פאס בגיטרה, ריי בראון בבס. האלבום נוצר ב-1989. בשביל פרווין זה היה אתגר לעשות ג'אז עם קליברים כאלה. אני שומע את "יש לי רק עינים בשבילך", סטנדרט. מנוגן בטאץ' סולידי, מעודן. שימו את זה על אורות מעומעמים, שעת לילה מאוחרת, כוס יין מעולה. תקשיבו ברילקס. גם ג'אז קל, כשהוא מנוגן על-ידי שלישיה כזו הוא ג'אז גורמה. מורגש שהשלושה התענגו, כשהקליטו את האלבום הזה. כדאי לשים לב לסולואים, לדואטים המשתלבים ב"בשביל מה אני כאן", הקטע השלישי היפהפה בדיסק. ריי בראון בנגינת בס רעננה, מוסיף קצב ומאפשר לשלישייה לוותר על מתופף. ג'אז למתחילים ולמתקדמים כאחד. רק ענקים כמו אנדרה פרווין, ג'ו פאס וריי בראון יכולים לעשות ג'אז כזה, וירטואוזי, גם סולידי-מעודן מבלי שזה יהפוך לאיזי ליסנינג מתקתק.

אנדרה פרווין ג'ו פאס וריי בראון רשימת השירים

1. (There'll Never Be Another You (Andre Previn, piano

2. (I Only Have Eyes For You (Joe Pass, guitar

3. (What Am I Here For? (Ray Brown, bass

4. Limehouse Blues

5. All The Things You Are

6. Honeysuckle Rose

7. I Got It Bad And That Ain't Good

8. Smoke Gets In Your Eyes

9. Cotton Tail

10. One For Laura