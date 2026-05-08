אנה זק עושה פופ ציני, נוצץ ומודע לעצמו, שמצליח לקחת דמות מאוד מוכרת מהתרבות הישראלית – הילד העשיר שחי באינסטגרם, ולהפוך אותה לקריקטורה קצבית וממכרת. הדמות בשיר היא לא אדם ספציפי אלא טיפוס: בן עשירים, חי באסתטיקה של רשתות חברתיות, “רגיש” בצורה מחושבת, מלא סטייל אבל ריק מבפנים. השיר לועג לעושר מופגן, זיוף רגשי, תרבות פוזה ואינסטגרם.

הטקסט בנוי כמעט כמו פיד אינסטגרם עם רשימת סמלי סטטוס: טסלה, שאנל, שמפיין, גינדי, פודקאסט, אינדי, לונדון איי. זוהי כתיבה שמבוססת על זיהוי תרבותי מיידי, מילים שמסמנות מעמד ותדמית. הזה אינו שיר רק על ני עשירים,אלא לעג לתרבות

שלמה.

הפזמון: “לא בא לי” – מנגנון טיקטוק מושלם, חזרתיות שנועדה להיתקע בראש, להפוך לסאונד ברשתות, לעבוד מיד בהאזנה ראשונה, והטוויסט בסוף – “אולי דווקא כן שייסל?” שובר את כל ה”אדישות” ומכניס קריצה מצחיקה.

מוסיקה: EDM לפני מלודיה. השיר עובד יותר על גרוב, ביט, קצב, flow ופחות על מנגינה גדולה. ההפקה מלוטשת-מהודקת בנויה לטיקטוק/מועדונים. זה שיר שבו וייב חשוב יותר ממלודיה מורכבת.

הטון

“ילד שמנת” הוא לא שיר שבא “לרגש” אלא לעקוץ על רקע רוח התקופה. פחות מלודיה גדולה. הביצוע של אנה זק אדיש בכוונה, סרקסטי, מתנשא־משועשע, מודע לעצמו. היא נשמעת כאילו היא גם צוחקת על הדמות וגם נהנית ממנה קצת.

אנה זק ילד שמנת במאי – אלון דניאל צלם – דור רביבו

ילד שמנת ילד חי בסרט

כפית זהב בפה שלו

על מגש של כסף

אולד מאני

בוז׳י קלאמרי

דעה לא פופולרית

מממ לא בא לי

רוצה לחלוק איתי תפופקורן

מדבר איתי על פופ קולצ'ר

משחק אותה לונדון איי

במקור הוא מסביון כן

הוא מתחיל איתי פול און

הוא מעיף את חבר שלו

הוא נוסע בטסלה

האמת שזה טרן אוף

בית קפה הוא כותב תסריט

מאמי אנלא דניאלה פיק

משחק אותה בחור רגיש

שבע דייטים בו זמניש

הוא ב בב בקונפליקט

שש שעות הוא גולל בפיד

יש לו פודקסט

אין תכנית

מה נאמר ומה נגיד

ילד שמנת ילד חי בסרט

כפית זהב בפה שלו

על מגש של כסף

אולד מאני

בוז׳י קלאמרי

דעה לא פופולרית

מממ לא בא לי

סיישל – לא בא לי

שאנל – לא בא לי

שמפיין – לא בא לי, לא בא לי ? לא בא לי .

מכירה אותו שבוע כבר הצ׳ק שלו פתוח

שומע רגע מאמי

מממ לא בא לי

מחלק תכיפים

עושה גם ביטים

הוא שם עוקב אם יש לך דופק וביקיני

גר בגינדי

בחור ספציפי

שומע אינדי

זה קצת מוריד לי

מה תמספר לי סיפורים

על איך אתה כזה מדהים

משחקתה אלוהים

עם האשראי של ההורים

חייב קצת תשומת לב לוריד

אין דבר יותר מוריד

כל היום מול המראה

לך לישון אנלא ערה

סיישל – לא בא לי

שאנל – לא בא לי

שמפיין – לא בא לי, לא בא לי ? לא בא לי .

בלוגה – לא בא לי

מישלן – לא בא לי

סאטן – לא בא לי

מממ לא בא לי

סיישל – לא בא לי

שאנל – לא בא לי

שמפיין – לא בא לי, לא בא לי ? לא בא לי .

מכירה אותו שבוע כבר הצ׳ק שלו פתוח

שומע רגע מאמי

מממ

אולי דווקא כן שייסל?

