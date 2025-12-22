במרכז השיר של אניה בוקשטיין עומד הבית כעוגן רגשי, לאו דווקא כמקום פיזי אלא כמרחב של שייכות, זיכרון וקשר אנושי. המשפט החוזר "יש לי לאן לחזור” פועל כמנטרה, אמירה שמחזיקה את הדוברת מול ריחוק, שחיקה ושינויים בלתי נמנעים בקשר. השיר עוסק בזוגיות ארוכת-טווח: לא בהתאהבות הראשונית אלא במה שנשאר אחריה – השגרה, השתיקה, והבחירה להישאר.

יש ניגוד ברור בין העבר להווה: בעבר: "כל הלילה לא הפסקנו לדבר”, זמן פתוח, חופש, נסיעה בלי יעד. בהווה: "היום אתה נרדם מהר”, עייפות, קיצור הזמן המשותף. המעבר הזה אינו מתואר כטרגדיה, אלא כעובדה שקטה. אין האשמה – רק התבוננות מפוכחת.

החזרה על "רצנו בחושך / אור שבא בסוף הלילה” מייצרת דימוי של מסע: החושך – בלבול, קושי, חוסר ודאות. האור – תקווה שאינה דרמטית אלא עדינה, כזו שמופיעה לאט. "עוד נגיעה והביתה” – המגע הפיזי הקטן אומר קרבה רגשית עמוקה. אין כאן מחוות גדולות, אלא אינטימיות יומיומית. הדוברת אינה נאיבית אך גם לא צינית. היא מכירה בהתפרקות האפשרית של העולם ("גם כשהעולם קורס”), אך מציעה גישה של הכלה: "תני לזה לעבור”.

החזרה אינה בריחה – היא בחירה.

"יש לי לאן לחזור” הוא שיר על אהבה בוגרת, כזו שמכירה בשחיקה, בגעגוע ובאובדן התמימות, אך מוצאת משמעות דווקא בהתמדה, בזיכרון ובשייכות.

זהו שיר שקט, לא דרמטי שכוחו בדיוק שם: בידיעה שגם כשאין ודאות, יש מקום לחזור אליו.

הלחן הלירי והנוגה תומך בטקסט שאינו מתפרץ רגשית אלא נבנה בהדרגה. השירה הרכה של אניה בוקשטיין משדרת פגיעוּת ואיפוק, מה שמתאים לתוכן האינטימי. עיבוד המיתרים הקלאסי מעניק עומק ותחושת נצחיות – כאילו הסיפור הפרטי הוא גם אוניברסלי. הקולות המקהלתיים מחזקים את תחושת הבית והחיבוק, ומרחיבים את הקול האישי לקול אנושי רחב יותר.

אניה בוקשטיין יש לי לאן לחזור בימוי שגיב אברמוב ויאיר מזר (Camelcopter)

יש לי לאן לחזור

שנינו קמים באותה מיטה

ואתה רחוק מכאן

זוכר שפעם כל הלילה לא הפסקנו לדבר

היום אתה נרדם מהר

אז היה לנו זמן

נסענו רחוק לא שאלתי לאן

עד שהכל היה נעלם

רצנו בחושך

אור שבא בסוף הלילה

עוד נגיעה והביתה

יש לי לאן לחזור

שנינו חוזרים לאותה מיטה

כנסי מתחת לשמיכה

גם כשהעולם קורס תני לזה לעבור

יש לך עוד לאן לחזור

אז היה לנו זמן

נסענו רחוק לא שאלנו לאן

עד שהכל היה נעלם

רצנו בחושך

אור שבא בסוף הלילה

עוד נגיעה והביתה

יש לי לאן לחזור

מצאנו חופש

גם כשעצמנו עיניים

גם אם אין לי כלום בידיים

יש לי לאן לחזור

אניה בוקשטיין פייסבוק

