אניטה פוינטר מהאחיות פוינטר הלכה לעולמה

אניטה פוינטר מלהקת "האחיות פוינטר" הלכה לעולמה. היא היתה בת 74. כך אישרה משפחתה בהצהרה.

פוינטר מתה מסרטן בביתה בבוורלי הילס מוקפת בקרוביה, אמר היחצן שלה רוג'ר ניל.

האחיות פוינטר היא להקת בנות בסגנון R&B מאוקלנד, קליפורניה, שהייתה בשיא הצלחתה במהלך שנות ה-70 וה-80 של המאה ה-20. הרפרטואר שלהן, המשתרע על פני ארבעה עשורים, כלל ז'אנרים מגוונים כמו פופ, דיסקו, ג'אז, מוזיקה אלקטרונית, בי בופ, בלוז, מוזיקת נשמה, פאנק, דאנס, קאונטרי ורוק.

אניטה פוינטר נולדה השנייה מבין ארבע בנות משפחתה והצטרפה לאחיותיה הצעירות, ג'ון ובוני, לאחר שהלהקה החלה להופיע במועדונים ב-1969. שנתיים לאחר מכן, השלישייה חתמה ב-Atlantic Records. הסינגלים הראשונים היו כישלון מסחרי. לאחר שהאחות הבכורה רות עזבה את הלהקה ב-1972, הן חתמו ב-Blue Thumb Records, שם החלו ליצור סאונד משלהן בהשראה של ג'אז וביבופ. אלבום הבכורה 'The Pointer Sisters' שיצא ב-1973, הכיל את הלהיט הראשון שלהם, 'Yes We Can Can'.

בוני עזבה את "האחיות פוינטר" ב-1979, וvi עברו לסגנון פופ מודרני יותר שאיתו זכו להצלחה נוספת. 'He's So Shy', 'Jump (For My Love)', 'I'm So Excited', 'Automatic', 'Neutron Dance' כולם הגיעו לטופ 10 של Billboard Hot 100 בשנות ה-80. הלהקה היתה מועמדת לגראמי בקטגוריות של מוזיקת קאנטרי, R&B ומוזיקת פופ, וזכתה בשלושה מהפרסים היוקרתיים: .הופעת הקאנטרי הטובה ביותר של צמד או להקה ב-1974 עבור 'Fairytale', ואחריו שני פרסים ב-1985 – הופעת הפופ הטובה ביותר על ידי צמד או להקה וגם על הביצוע הקולי ל 'Jump (For My Love)' ו העיבוד הווקאלי הטוב ביותר עבור ' ‘Automatic’.

בחייה האישיים, אניטה פוינטר הייתה אם לבת אחת, ג'אדה, שהיוותה השראה לשיר באותו שם באלבום הבכורה של האחיות פוינטר. ג'אדה מתה מסרטן בשנת 2003, כאשר פוינטר גידלה את נכדתה רוקסי מקיין פוינטר.

פוינטר פרשה מהופעה ב-2015 בשל בריאותה, כשאחותה רות המשיכה עם הלהקה עם בתה עיסא והנכדה סדקו. רות היא החברה המקורית היחידה ששרדה ב-The Pointer Sisters, לאחר מותה של ג'ון ב-2006 ושל בוני

He's So Shy

Jump (For My Love)