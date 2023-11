אנריקו אגלזיאס המאהב הלטיני של השיר הזה כבר כמעט על 300 מיליון צפיות עם ה – Bailando. מקום ראשון ללא עוררין במצעד הלטיני של הבילבורד. אבא חוליו איגלסיאס על הבמה יזמין נערה צעירה לריקוד אולד פאשן. אנריקה איגלסיאס הבן הולך על דאנס חסר פשרות. בספרדית זה נשמע הכי קוסמופוליטי. מבחינת הטקסט, הוא אינו שונה מאבא. הכי נדוש-מסחרי שיגיע למיליוני לבבות. אנריקה חצוי בין מוסיקת מסיבות עתירות אלכוהול ובין געגועים לשירי אהבה לטינים שובי לב, שאבא שלו בטח יאהב. אם היו כותבים כאן שיר כזה, הוא היה הופך מטרת ביקורת מנוקבת.

לראות אותך וזה עוצר את נשימתי/ כשאת מסתכלת עליי, אני מרגיש את הלב שלי

(הלב שלי פועם באיטיות) ושתיקת מבטך אומרת לי אלף מילים./ הלילה אני מתחנן בפניך לא לתת את לשמש לזרוח

לרקוד, לרקוד, לרקוד, לריקוד

הגוף שלך ושלי ממלא את החלל נע מעלה ומטה (מעלה ומטה)

לרקוד, לרקוד, לרקוד, לריקוד

האש שבתוכי משגעת אותי / זה ממלא אותי

הפיזיקה שלך, הכימיה שלך והאנטומיה שלך / בירה וטקילה ואת הפה שלך בשלי

ואני לא יכול לשאת את זה יותר (ואני לא יכול לקחת את זה יותר)

ואני לא יכול לשאת את זה יותר (ואני לא יכול לקחת את זה יותר)

עם המנגינה הזאת, הצבע שלך, הפנטסיה שלך

עם הפילוסופיה שלך הראש שלי הוא ריק

ואני לא יכול לשאת את זה יותר (ואני לא יכול לקחת את זה יותר)

ואני לא יכול לשאת את זה יותר (ואני לא יכול לקחת את זה יותר)

Yo te miro, se me corta la respiración

Cuando tu me miras se me sube el corazón

Me palpita lento el corazon

Y en silencio tu mirada dice mil palabras

La noche en la que te suplico que no salga el sol

Bailando, bailando, bailando, bailando

Tu cuerpo y el mio llenando el vacío

Subiendo y bajando subiendo y bajando

Bailando, bailando, bailando, bailando

Ese fuego por dentro me esta enloqueciendo

Me va saturando

Con tu física y tu química también tu anatomía

La cerveza y el tequila y tu boca con la mía

Ya no puedo mas ya no puedo mas

Ya no puedo mas ya no puedo mas

Con esta melodía, tu color, tu fantasía

Con tu filosofía mi cabeza esta vacía

Y ya no puedo mas ya no puedo mas

Ya no puedo mas ya no puedo mas

על האלבום – Sex And Love אנריקה איגלסיאס