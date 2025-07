אסף אבידן Haunted

איזו דרמה! סערת הרגש שנגעת בקצה הנפש. זהו אסף אבידן רוגש, זועק, כואב, שר חוויה טראומטית או משבר נפשי שבו מתקיימת תחושת ניתוק בין הגוף לנפש (דיסוציאציה). “לב חסר צורה” רומז על אובדן זהות רגשית או קושי לעבד רגשות. תיאור הגוף השבור ש"זוחל" ו"צועק" מבלי שיישמע — ממחיש מצב של קיפאון שבו האדם לא מסוגל לפעול או לבטא את כאבו.

אני יודע שאת רוצה את זה / אבל את מבועתת/ ברגע שאת מתחילה את זה / נהיה קשה מדי להפריד את זה ממך" – השיר מציג דמות נשית החווה רצון בקשר רגשי או מיני, אך במקביל פחד עמוק ממנו. ייתכן שמדובר בטראומה מהעבר שמקשה עליה להבחין בין אהבה, שליטה, ופגיעות. הקשר הופך שואב, ממכר או בלתי ניתן להפרדה – מה שמעיד על יחסים עם מאפיינים תלותיים או אובססיביים. המילה "הדים" מדגישה שהוא לא מצליח לשמוע את עצמו ישירות, אלא רק דרך השתקפות באחרים – רמז לתחושת זהות ריקה או חוסר גבולות אישיים ברורים.

"אם אשחרר את האגו הזה / אני שחף / אני זרימת הרוח / אבל אני לא יכול ללכת". אבידן מביע תודעה רוחנית. הדובר מבין שוויתור על האגו יעניק לו חופש, אבל הוא כלוא רגשית או קיומית. הוא לכוד בין ידיעה אינטלקטואלית של החופש לבין תלות רגשית וכאב בלתי פתור.

עיבוד תזמורתי מעצים את השיר – מכל בחינה, מעניק לו מעטפת של מעין פסקול קולנועי בקו קונצרטנטי. השינוי במקצבים מוסיף למהלך הדרמטי, שבשיאו אבידן זועק את נפשו. הכל מתכנס למלודרמה מסעירה, שהיא אסף אבידן במיטבו.

*** סינגל חדש לאסף אבידן בשיתוף התזמורת הסימפונית הצ׳כית, תמיר מוסקט, ומאסטרו תום כהן שייכלל באלבום חדש של אסף שיצא ב 10/10, אלבום האולפן הראשון שלו מזה חמש שנים. אסף מספר שהוא הגיע אחרי תקופה של בלוק סופרים. ״היתה תקופה ארוכה שלא הצלחתי לכתוב, וכבר התחלתי להרגיש שאולי אני צריך לוותר עד ששורת אירועים שכללו את קרל יונג, ורטיגו, מקסיקו ,בראד פיט והיצ׳קוק טרפו את הקלפים ופתחו את השערים״. השיר הוקלט באולפני Miraval המפורסמים שבאחוזה של בראד פיט בפרובנס, צרפת שאירחו בעבר את הפינק פלויד, שירלי בייסי ורבים וטובים אחרים.

I know you want it

But you're haunted

Talking to a shapeless heart it

Leaves you parted

Once you start it

Gets too hard to

Separate it from you

Now you're falling

And you're all in

Ain't nobody hears you bawling

While your broken

Body’s crawling

To the river that is calling

Out to you

Pray Love would find another way

Say it came here yesterday

Oh, yesterday

This time of day

And I could say

If I let go

Of this ego

I’m a seagull

I’m the wind flow

But I can’t go

I need echoes

To the confines

Of my self so

On we go

I know you want it

Really hard and

So you're bound to

Get your heart in

To a loss of having found it

It is nothing

You found nothing

Not a void

But really nothing

Like a substance

Like a something

It is frothing like a fountain

And is tugging at your heartstring

pulling you

And so you're haunted

By this valve that

You evolved in

To a love on

To a river that dissolves

All your resolve and

all your self from you

Pray Love would find another way

Say it came here yesterday

Oh, yesterday

This time of day

And I could say

If I let go

Of this ego

I’m a seagull

I’m the wind flow

But I can’t go

I need echoes

To the confines

Of my self so

All we are

Is just sonar

We are constructs

That can’t go far

‘Cause we are so confined

We signal the outside

It bounces back inside

And triggers a landslide

Of me understanding myself by

Reflections of all my projectiles

I know that you cannot relate I

Just think of love that way

Say Love would come another day

Say Love would find another way

Oh, yesterday

I said yesterday

I say

I sayI say

