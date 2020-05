אין תרופה ואין הרגעה. הדבר הממושך, המטורף, הגרוטסקי הזה שבטעות נקרא "אהבה", אבל זו אינה אהבה, שר הקול הגבוה, המקונן, הנסער. מלודיה וקצב מדוד שהם לא אחר מאשר אסף אבידן. השיר מחזיר למקומות מוכרים, של שירה נואשת על חוסר הסיכוי שבאהבה. שיר שמסתיים בשורה "נולדנו להיכשל". הפטליזם של אבידן הוא קול פצוע אנושות, שיש בו סממנים של בקשת הצלה.

הטון של משדר כאב יפה, מהסוג שאתה מקשיב לו בעונג, למרות שהוא מכיל שבר אישי. השבר הוא שטוען את אבידן באנרגיות ייחודיות של מרתקות, עוצמת רגש שמתועלת למוסיקה שמעניקה למילים עוצמה מפעימה. אבידן חוזר אחרי ימים של טראומה אישית, וזהו אבידן הכי אותנטי שאפשר לקבל, מזן המשובח שגרם לנו להתאהב בו.

*** אסף אבידן: "2019 הייתה שנה מוזרה עבורי, רגע לפני שהיא החלה, הותקפתי ע"י זאב שניסיתי לאמץ. כמה חודשים אחר כך, להקת זאבים, שהגיעו לשדה שליד הסטודיו שלי, רדפו אחרי אריאדנה, סוסת ה"פיינט" האהובה שלי, עד שלבסוף, בבהלה, היא נפלה מצוק אל הים ולעולם לא נמצאה שוב. הייתי שבור לב ומיואש מחוסר היכולת שלי לעזור לה, להחזיר אותה, לשנות את גורלה. השילוב בין הגודל האפי והקטנות האין סופית בתוך הסיפור הדרמטי הזה בין חיים למוות, לחץ על כל הכפתורים שלי. אחרי שעות ארוכות של חיפוש עקר אחר הגופה שלה, חזרתי לסטודיו ופתחתי מחברת. בראש הדף של עמוד קטן, כתבתי את שתי המילים – “LOST HORSE” ואז בכיתי. בכיתי על כל האהבות שידעתי ואיבדתי, על כל הפעמים שהכוח שלי לא היה מספיק כדי לשנות את התוצאה של חיים רוויים בסופיות. חיים מלאים בקצים."

בכיתי על מה שנדמה כרגש בלתי מוגבל בתוך עולם מוגבל "

All my body's undulating/ back and forth but it's too late and

there's no cure and no sedating/ this prolonged, insane, grotesque thing

that we wrongly have been naming "Love"/ but this ain't love

Pretty soon I will be feeding/ on the taps your little feet in

silver boots make when they're fleeing town/ and I can't get around to being

much surprised by memories speeding/ on the road on which we're bleeding love

Honey, this ain't love

I want you to hold me/ Perpendicularly only/ A sundial for the gods

We were born… Born to fail/ It's Raining cats and dogs, and lightning

strikes my heart and sheds some light on-/ to the fact it ain't so frightening

how there hasn't been your pretty sight in

so much time, my teeth are whitening/ from the blood we shed while biting love

Honey, this ain't love/ I want you to hold me/ Perpendicularly only

A sundial for the gods/ we were born… Born to fail

