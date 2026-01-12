זה לגמרי אמדורסקי במוד שלו – אינטימי, חושני, קצת מנוכר וקצת פגיע.

״עד שירדו דמעות״ מצטייר כשיר תשוקה לילי, כמעט קולנועי, שמתרחש במרחב שבין גוף לנפש. אין כאן סיפור ליניארי, אלא רצף של רגעים, מגעים והבהובים רגשיים. הכול קורה עכשיו, בתוך בועה סגורה של שניים.

כמעט כל הבית הראשון בנוי על פיזיות עדינה: “מחסירה פעימה / רעד נשימה” – הלב והנשימה יוצאים מסנכרון, סימן להתרגשות. “לילה לוחש אל העיר” – העיר הופכת לשותפה אינטימית, לא רק רקע. “אוויר בריאות / ירכיים רכות” – חיבור ישיר בין הישרדות (ריאות) לתשוקה (ירכיים). הגוף כאן לא בוטה, אלא מרומז, מצויר במשיחות אור.

זה רגע בוקר שקט אחרי לילה, או רגע של אור שחודר לחדר סגור. “שמש בתריסים / על שטיח פסים/ את יורדת”. העולם החיצון קיים אבל הוא מסונן. ה"את יורדת" מסמן תנועה פיזית, ירידה רגשית, כניסה עמוקה יותר לסיטואציה.

“נעלם בתוך המבט שלך מחוסר שריון נמס לתוך הפה שלך” – זהו ביטול עצמי מרצון, ויתור על אגו, התמוססות מוחלטת בתוכה, זה הגבר שלא כובש אלא נכנע.

“עד שירדו דמעות” – החזרה הזו לא דרמטית במובן הטרגי, אלא קצה של הצפה רגשית, רגע שבו העונג, הקרבה והפגיעות חוצים גבול. הדמעות הן לא כאב בהכרח אלא עודף רגש.

“תדר מוזהב / שביל החלב”, “רקיע שקוף” – האהובה מוצגת כיישות כמעט קוסמית. אבל מיד זה חוזר לאינטימיות מאוד ארצית – “איך תרצי שאבוא” – שורה קטנה, אבל מלאה בכניעה, רוך ורצון לרצות בלי ציניות.

“אין שעה אין דקות” – הזמן נעלם. זה רגע תלוש, מחוץ לשגרה, אולי מחוץ למציאות עצמה. האהבה כבועה זמנית.

"עד שירדו דמעות״ הוא שיר תשוקה שקט על קרבה שממיסה הגנות עם דימויים אורבניים־ליליים וגוף מדבר בלחישה, לא שיר שמתפוצץ אלא מחלחל. כזה שנשאר מתחת לעור, עד… שאתה מבין למה ירדו הדמעות. מוזיקלית, לא סוחף קדימה, אלא מתנדנד כמו נשימה, כמו דופק. שיר אווירה, נתיב מידטמפו, שממשיך את הקו המסוגנן של אמדורסקי מאז "אהבה חדשה“ – אלקטרוני־רך, מינימליסטי, עם מקום לשתיקות בין המילים.

אסף אמדורסקי עד שירדו דמעות

את אוהבת להיות

רכבת רגשות

חותכת את האוויר

מחסירה פעימה

רעד נשימה

לילה לוחש אל העיר

ששש אוויר בריאות

ירכיים רכות

ציור על העור הבהיר

שמש בתריסים

על שטיח פסים

את יורדת

נעלם בתוך המבט שלך

מחוסר שריון

נמס לתוך הפה שלך

עד שירדו דמעות

עד שירדו דמעות

באת על תדר מוזהב

משביל החלב

מנצנצת עלי

שניים תחת כישוף

מתוך רקיע שקוף

מתקרבת אלי

שחקי לי תפקיד

כבר קיבלת את הליד

איך תרצי שאבוא

בעיניים דולקות

אין שעה אין דקות

אין לדעת

נעלם בתוך המבט שלך

מחוסר שריון

נמס לתוך הפה שלך

עד שירדו דמעות

עד שירדו דמעות

