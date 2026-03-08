השיר שייך לשלב בוגר ביצירתה של אפרת גוש, אך הוא מסופר מנקודת מבט צעירה מאוד – כמעט וידויית. בקליפ, הזמרת צופה בדמות שמגלמת אותה כצעירה בת 19, מה שיוצר דיאלוג בין עבר להווה: האישה הבוגרת מתבוננת על החלומות, הפחדים והשאיפות של עצמה בתחילת הדרך. השיר מציג את הרגע שבו אדם צעיר מאמין שהחיים עוד רגע יסתדרו , ושהאושר נמצא ממש מעבר לפינה.

השיר נע בין שני רבדים: וידוי אישי של נערה בתחילת הקריירה, התבוננות רטרוספקטיבית של אמנית מנוסה.

השורה הראשונה מגדירה מיד את המצב: "אני בת תשע עשרה בדרך למעלה” זו הכרזה של אמביציה וביטחון עצמי, כמעט יהירות נעורים. אך מיד מופיע סדק. "בסוף כל לילה אני קצת מצטערת” הפער: הצלחה והתקדמות לא מבטיחות שקט נפשי. השורה "גם הפחד לא שומר עלי” מעניינת: הפחד אמור להגן מפני טעויות, אבל כאן הוא כבר לא מצליח לעצור את הנפילה.

המוטיב המרכזי של השיר הוא האושר כיעד עתידי – "יום אחד אהיה מאושרת/ יום אחד יהיה לי הכל” – הדוברת לא מאושרת עכשיו אבל היא חיה במצב של הבטחה עתידית מתמדת. זהו אחד המאפיינים של תרבות הצלחה:

האושר תמיד יתרחש ב"יום אחד”.

"כשמדברים עלי אני מתביישת כשמזהים אותי כבר ברחוב”. זהו תיאור של פרדוקס התהילה. מצד אחד היא "בדרך למעלה”. מצד שני החשיפה מפחידה אותה. השורה החזקה ביותר בבית הזה היא – "מה שמפחיד אותי יותר זה השקט” המשמעות- הבדידות קשה יותר מהפרסום.

הפזמון המרכזי מציג שאלה קיומית: "אם ישנו דבר כזה כמו אושר/ אז איך זה שהסבל עוד קיים?” זו שאלה עתיקה בפילוסופיה: אם הטוב אפשרי – למה העולם מלא כאב? האושר כאן מוצג כמו אובייקט נדיר – "כשאגע בו לא ארפה” – כלומר משהו שצריך לתפוס לפני שיברח.

המשפט: "יום אחד אפסיק לדמם” מוסיף רובד דרמטי יותר – האושר מוצג כתרופה לפצע רגשי.

המוסיקה – מלודיה פשוטה וקליטה, עיבוד עדין שמאפשר לטקסט להיות במרכז,ביצוע כמעט תמים. הטון התמים גורם לשיר להישמע כמו וידוי אישי של נערה, גם אם הזמרת כבר אמנית מנוסה.

השיר נשמע אמיתי מאוד – כמו יומן אישי. בקליפ, אפרת גוש מתבוננת בדמות שמייצגת אותה בעבר. זה יוצר רעיון יפה: האישה הבוגרת מסתכלת על החלומות של עצמה הצעירה. האושר מתברר לא מגיע בצורה הפשוטה שהדמות דמיינה. הכוח של השיר הוא בפשטות ובכנות שלו.

** השיר פותח את אלבומה "לרדוף אחרי השמש"

אפרת גוש סוף סוף אושר

אני בת תשע עשרה בדרך למעלה

קשה מאוד לעמוד בפניי

בסוף כל לילה אני קצת מצטערת

שגם הפחד לא שומר עלי

נראה לי ש

יום אחד אהיה מאושרת

יום אחד יהיה לי הכל

כל מה שחסר זה בעצם

יום אחד מבלי שאפול

כשמדברים עלי אני מתביישת

כשמזהים אותי כבר ברחוב

מה שמפחיד אותי יותר זה השקט

לבד אף פעם לא עשה לי טוב

חושבת ש

יום אחד אהיה מאושרת

יום אחד אדע לאהוב

כל מה שחסר זה בעצם

יום שלא ארצה לעזוב

אם ישנו דבר כזה כמו אושר

אז איך זה שהסבל עוד קיים?

כשאגע בו לא ארפה

את הלילה אחכה

שהיום הזה סוף סוף כבר יעלה

כשפתאום בבת אחת יהיה לי אושר

אז אשמור עליו היטב מכל רעה

כל הטוב שיתגלה בינתיים אחכה

שהיום הזה סוף סוף כבר יעלה

זה לא כואב שם אם אני לא נוגעת

זה לא בחדר אם אני לא לבד

רק כשכולם הולכים אני משתגעת

זה מתפשט אצלי ואז אני נזכרת ש..

יום אחד אהיה מאושרת

יום אחד אפסיק לדמם

כל מה שחסר זה בעצם

יום נוסף כדי לתקן

אם ישנו דבר כזה כמו אושר

אז איך זה שהסבל עוד קיים?

כשאגע בו לא ארפה

את הלילה אחכה

שהיום הזה סוף סוף כבר יעלה

כשפתאום בבת אחת יהיה לי אושר

אז אשמור עליו היטב מכל רעה

כל הטוב שיתגלה בינתיים אחכה

שהיום הזה סוף סוף כבר יעלה

אם ישנו דבר כזה כמו אושר

אז איך זה שהסבל עוד קיים?

כשאגע בו לא ארפה

את הלילה אחכה

שהיום הזה סוף סוף כבר יעלה

כשפתאום בבת אחת יהיה לי אושר

אז אשמור עליו היטב מכל רעה

כל הטוב שיתגלה בינתיים אחכה

שהיום הזה סוף סוף כבר יעלה

אפרת גוש פייסבוק