האם רן דנקר באמת מאמין שספיר סבן ראויה יותר מאנה סטפני לייצג את ישראל באירוויזיון? אני ללא מדבר כבר על נטע ברזילי ששומרת אמונים לסבן ממניעים השמורים איתה. זה נראה אפילו מוזר: ההתפרצות שלה בבכי ב"בסוף מתרגלים להכל" ששרה סבן גרמה להרמת גבה. שופטים יכולים להתרגש, אבל כאן חזינו בסצינה שהיא הרבה מעבר להתרגשות.

ומה עם מירי מסיקה, זו שכל כך נאבקת בעצמה? ממש בשיר הקובע מצביעה פעמיים – פעם בשביל סטפני ובפעם השנה עבור סבן. שסטפני תגיד ערעור.

מברוק לאביב גפן על האומץ להיות עקבי באי התרגשותו מסבן, אבל גם הוא נכנע פעם אחת ללחץ השופטים האחרים, והצביע עבורה למרות שלא האמין בהחלטתו, דבר שגרם להדחת שחר עדוי, שנטש משום מה את אזור הנוחות שהוא טוב בו – בלדות פסנתר (בילי ג'ואל, ביטלס) וניסה בלא הצלחה לעשות שאו משיר ליידי גאגא.

הצעתי לגפן: תפסיק לפחד ולהתנצל. תלך עם התחושות שלך עד הסוף. התחושה שאנה סטפני מיוחדת יותר (גם לאירוויזיון) מספיר סבן נכונה. נקודה. בחירה בסטפני היתה יכולה להיות חשיבה נכונה מחוץ לקופסה. זה לא קרה.

השיפוט בשלב זה מכוון אירוויזיון. לכל שופט יש תסריט משלו- מי מהמתמודדים ראוי יותר לצאת לאיטליה. זה מזכיר לעיתים בחינות ללהקות בידור. אם אתה מסוגל לשיר, לסלסל וגם לרקוד – אחלה. בשלב הזה גם מקדמים בשאו, כי אירוויזיון מזוהה עם אנטרטיימנט. מבחינה זו, ההשקעה במיכאל בן דוד נראית כמו מוצר מוגמר. לארוז ולשלוח. היתרון שלו על פני האחרים מוחלט.

צריכים להודות: בן דוד בעל יכולות לעשות הצגה מרשימה בתנועה, בקול גבוה יפהפה, והוא בהחלט מועמד פוטנציאלי שהפקת של האקס פקטור מחבקת אותו ו בצורה שנראית כמקפחת את המתמודדים האחרים. האם יש כבר החלטה שהוא המועמד הראוי?

שחר עדווי – Born This Way





מיכאל בן דוד – Gimme Gimme Gimme ו – idontwannabeyouanymore.

ספיר סבן – "בסוף מתרגלים להכל", "פאוץ'"

שחר עדווי – Born This Way

אנה סטפני – Take Me To Church ו – "הכל יכול לקרות"

רביעיית הגמר: אלי חולי, ענבל ביבי, מיכאל בן דוד, ספיר סבן