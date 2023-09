אקס פקטור לאירוויזיון אלי חולי וענבל ביבי בגמר

יש שופטים שכבר כותבים תסריט לאירוויזיון. לא פעם אתה שומע: זה בדיוק מה שצריכים לאירוויזיון. זו כמובן טעות. אין נוסחאות ניצחון לאירוויזיון, וגם כל הכוריאוגרפיות שמצמידים לשירים אינן מעידות על הפוטנציאל של המתמודדים. לעיתים ה"בלגן" הבימתי מסתיר את השיר עצמו. מירי מסיקה אמרה על ההצגה של ענבל ביבי ב – No של מייגן טריינור – "אשמח אם תייצגי אותי באירוויזיון". ההצעה לשופטים: תורידו דגלים לאומיים אישיים. זה אינו תורם למתמודדים ולתחרות. במקרה של ביבי השאו היה בומבסטי, אש ותמרות עשן. ככה לא מנצחים באירוויזיון.

לעומת זאת, בלי קשר הכרחי לאירוויזיון, אלי חולי הראה את הורסטיליות שלו במופע הקברטי של השיר, שהוא קרא לו I love you baby, ששמו המקורי הוא

Cant Take My Eyes Off You, להיט סקסטיז (1967) של פרנקי ואלי וארבע העונות. כאן היה שילוב של קול נפלא, תנועה פונקציונאלית וביצוע קברטי טוב. בלי קשר לאירוויזיון – לאלי חולי יש יכולות גיוון מצוינות, מצליח לאמץ שירים מז'אנרים שונים. הוא צנוע, מקצוען, והפעם ידע גם לעשות את הבחירות הנכונות גם בשיר השני ששר – Angles של רובי ויליאמס. מילים פשוטות: מחצי הגמר – המועמד הרציני ביותר לקחת את התחרות.

אנה סטפני תתחרה רק בשלב הבא על כרטיס לגמר, אבל מבחינתי הוא מועמדת ייחודית יותר מענבל ביבי. היא שרה Human של The killers, שיר יפהפה מהאלבום Day & Age משנת 2008. גם כאן לא השאו הוא שקבע אלא הביצוע עצמו. בלי הטרראם של רקדנים, אש ותמרות עשן, הוכיחה סטפני שהיא זמרת פופ עכשווית נפלאה. מבחינתי, אחרי חולי היא הבחירה שלי מחצי הגמר.

פחות הרשימו אותי: שחר עדוי בביצוע נטול פרשנות וייחודיות ל – Hey Jude של הביטלס. יותר מדי עף על עצמו. ספיר סבן ששרה "אגרוף" המוכר מעדן בן זקן באותן עוצמות רגשיות שאפיינו ביצועים קודמים. חסרות לי אצלה בחירות יותר מעניינות של שירים בעיקר – פרשנות. מנעד קולי ורגשי גבוה כבר אינו מספיק.

מיכאל בן דוד? הוא הכי מתאים לכותבי תסריטי האירוויזיון – קברטי, מצועצע, קול נפלא לא רק לפופ, גינוני במה, פרפורמר, רקדן. גם כזמר היו רגעים גדולים בתחרות, והוא בהחלט ראוי להתמודד בגמר התחרות.

