אקס פקטור לאירוויזיון: גיא זו-ארץ בשירות תעשיית הרייטינג

קמפיין הקידום של גיא זו-ארץ באקס פקטור לאירוויזיון התברר כמניפולציה בשירות תעשית הרייטינג. הבחור שהתחפש למתמודד ועלה לשיר "מסתובב" של אביב גפן, זכה לדמעות וציונים טובים של השופטים, ואז שלף את ההפתעה: אני פה כדי לקדם את "הישרדות".

בריאליטי כמו בריאליטי מיישמים הלכה למעשה את תאוריית הקשר, או בלעז קונספריציה. בסיס ההנחה הוא שהגורמים בעלי הכוח מאחורי התוכניות מסתירים את האמת, כדי להשיג יתרון ההפתעה.

מבחינתו, גיא זו-ארץ זכה לחשיפה כפולה ומכופלת. סוף סוף שמעו את יכולותיו כזמר ששר לא רק לדינו, וגם מילא את שליחותו כשקידם את הצפיה בתוכנית ריאליטי אחרת של ערוץ 13. הקדם-אירוויזיון שנועד לשלוח נציג של ישראל לאיטליה מטעם ערוץ 11, הופך למעשה למנוף רייטינג של הערוץ המסחרי שקיבל השנה את הזיכיון לעשות את זה.

הצופה התמים יכול לתהות מה אמת ומה שקר. האם האודישן של שימי תבורי היה גם הוא מניפולציה טהורה בשירות תעשיית הרייטינג? אני יכול רק לקוות שהשופטים אינם שותפים למעשי ההונאה כמו זה של גיא זו-ארץ.

נטע ברזילי שוב נכשלה כשופטת מתלהבת לזהות אודישנים בינוניים – כמו זה של פתחיה הלוי ממצפה יריחו ששר את "האם להיות בך מאוהב" של גפן. גפן כל כך מאוהב בעצמו וביצירתו שהוא מתגלה הפעם כרכיכה, שמצטרף בקלות לא נסבלת לדואטים עם המתמודדים השרים את שיריו.

מאיה סימן טוב בת 44, הזמרת שבנתה קריירה על עזרה מידיד – די ג'יי עופר ניסים, שרה Can't Help Falling In Love של אלביס. גפן כינה אותה בשליפת תמוהה "חזקה כמו ספינקס", אבל התלהבות השופטים לא יכולה היתה להסתיר ביצוע כבד, מיושן, לא מעניין, בטח לא מתאים לאירוויזיון.

מהמקבץ הזה – רק שיה אביתן בביצוע של In a Manner Of Speaking של Nouvelle Vague הראתה כישרון שראוי להגיע אל שורת המתמודדים על הכרטיס לאיטליה. שיה היא זמרת מיומנת, משחקת נפלא בגווני הקול שלה, ורק השופט גפן חשד בביצוע וכינה את סגנון שירתה – "טריק". יש הרגשה שהטריק הוא אינו הזמרת אלא מי שכינה אתה כך.

מאיה סימנטוב – Can’t Help Falling In Love

אקס פקטור לאירוויזיון פייסבוק