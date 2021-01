נתרפק על אהבה שנות החמישים. אהבה היא הרבה דברים נפלאים – שרים ארבעת האסים (The Four Aces). אהבה היא ורד שגדל רק בתחילת האביב, אהבה היא הדרך של הטבע לתת סיבה לחיות, כתר הזהב שהופך אדם למלך.

ארבעת האסים היו הלהקות המצליחות ביותר בעידן ההרכבים הקוליים (הרמוני ווקאל גרופ) שצמחו מסגנון שנקרא barber-shop quartets, להקות שקדמו לרוק במהלך שנות החמישים. הלהקה הוקמה ע"י ימאים – אל אלברטס ודייב מהאוני, ובהמשך הצטרפו לו סילבסטרי וסול ואקארו.

בין להיטיהם הגדולים Tell Me Why, Three Coins in the Fountain ו – Love Is a Many Splendored Things שלא ירד מראש המצעד האמריקני משך חודש בשנת 1955. עם עלייתו של הרוקנ'רול – דעכה ההצלחה של האסים בהדרגה. אל אלברטס המשיך להריץ את ההרכב במהדורות משתנות עד שנות התשעים.

השיר התפרסם לראשונה בסרט, Love Is a Many-Splendored Thing משנת 1955, וזכה בפרס האוסקר לשיר המקורי הטוב ביותר. משנת 1967 עד 1973 הוא שימש כשיר הנושא לאופרת הסבון המבוססת על הסרט. הפזמון של השיר מבוסס על אריה Un bel dì vedremo מתוך האופרה מאדאם בטרפליי של ג'אקומו פוצ'יני.

על האוסף "הקול דבש"

ארבעת האסים Love Is a Many Splendored Things – מילים

Love is a many splendored thing

It's the April rose that only grows in the early Spring

Love is nature's way of giving a reason to be living

The golden crown that makes a man a king

Once on a high and windy hill, In the morning mist

Two lovers kissed and the world stood still

Then your fingers touched my silent heart and taught it how to sing

Yes, true love's a many splendored thing

Once on a high and windy hill, In the morning mist

Two lovers kissed and the world stood still

Then your fingers touched my silent heart and taught it how to sing

Yes, true love's a many splendored thing