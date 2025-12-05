ארבע מדינות מכריזות חרם על אירוויזיון 2026 לאחר שישראל אושרה להתחרות

אירלנד, הולנד, סלובניה וספרד מחרימות את האירוויזיון שייערך בשנה הבאה לאחר שישראל קיבלה אור ירוק להתחרות לאחר קריאות מצד כמה גופי שידור משתתפים להדרתה. מהדורת אירוויזיון 2026 תהיה ה-70 של התחרות. היא צפויה להתקיים בווינה ב-16 במאי לאחר שאוסטריה זכתה בתחרות השנה עם הזמר ג'יי ג'יי ושירו "Wasted Love".

באסיפה הכללית של איגוד השידור האירופי (EBU), המארגן את התחרות (4 בדצמבר), לא נערכה הצבעה על השתתפותה של ישראל. ה-EBU מסר בהצהרה כי "רוב גדול של החברים הסכימו כי אין צורך בהצבעה נוספת על ה־EBU אישר את השתתפות ישראל, עם חבילת “רפורמות” שנועדה לפי האיגוד לחזק את “השקיפות וההגינות” בתחרות למשל: שינויים בכללי ההצבעה כדי להפחית חשש מהשפעות חיצוניות.שתתפות וכי תחרות האירוויזיון 2026 צריכה להתקיים כמתוכנן, עם אמצעי הבטיחות הנוספים שייקבעו".

תגובת רשת השידור האירית RTÉ: "RTÉ סבורה כי אירלנד לא תשתתף בתחרות לאור אובדן החיים המחריד בעזה והמשבר ההומניטרי שם, אשר ממשיך לסכן את חייהם של אזרחים כה רבים".

רשת השידור הספרדית RTVE – שהודיעה בספטמבר כי תחרים את התחרות אם ישראל תשתתף מסרה, כי לא תשדר את התחרות או את חצי הגמר וביקרה את תהליך קבלת ההחלטות כ"לא מספק". רשת השידור, יחד עם גורמים משבע מדינות נוספות, ביקשו רשמית קיום הצבעה חשאית וכי החלטת ה-EBU לא לקיים אותה "מגבירה את חוסר האמון של RTVE בארגון הפסטיבל ותומכת בלחץ הפוליטי סביבו".

זו תהיה הפעם הראשונה שספרד תיעדר מהתחרות מאז 1961. החרם זכה לגיבוי של שר התרבות של המדינה, ארנסט אורטסון, שאמר שהוא "גאה ב-RTVE שמעמידה את זכויות האדם לפני כל אינטרס כלכלי".

ראש ממשלת פדרו סנצ'ז ספרד קרא להרחיק את המדינה מהאירוויזיון עוד במאי. סנצ'ז ציין אז כיצד "אף אחד לא התקומם כאשר הפלישה הרוסית לאוקראינה החלה לפני שלוש שנים ורוסיה נאלצה לעזוב את התחרות. זו הסיבה שיש להדיח גם יאת שראל "כי אנחנו לא יכולים לאפשר סטנדרטים כפולים בתרבות".

רשת השידור ההולנדי Avrotros מסרה כי היא "מסיקה כי בנסיבות הנוכחיות, ההשתתפות של הולנד לא תתיישב עם הערכים הציבוריים שהם בסיסיים לארגון שלנו", בעוד רשת השידור הסלובנית RTVSLO מסרה כי השתתפות "תסתור את ערכי השלום, השוויון והכבוד".

לפני כן, למעלה מ-70 מתמודדי אירוויזיון לשעבר חתמו על מכתב פתוח הקורא להרחקת ישראל ורשת השידור הלאומית "כאן" מהתחרות ב-2026. הזוכה השנה, ג'יי ג'יי, קרא גם להרחקת ישראל מהתחרות ב-2026.

הקריאות להוציא את ישראל מהאירוויזיון התרחשו אחרי שהאו"ם קבע כי מתרחש רצח עם בעזה, דבר שישראל הכחישה.

עם או בלי קשר ה EBU קבע כללים חדשים שמטרתם למנוע ממשלות וצדדים שלישיים לקדם שירים כדי להשפיע על המצביעים, זאת לאחר שישראל הגיעה למקום הראשון בהצבעת הציבור בתחרות השנה במאי, וסיימה במקום השני אחרי אוסטריה כנגד קולות חבר המושבעים. הטענה היתה כי ישראליזמה הצבעות בצורה לא הוגנת.

65 אחוז מהנציגים הצביעו בעד שינוי הכללים ואי-דיון נוסף בהשתתפות ישראל, בעוד 23 אחוז הצביעו נגד ו-10 אחוז נוספים נמנעו. בין אלו שהצביעו בעד, אך אמרו כי ימשיכו לתמוך בתחרות, היו נורבגיה, שבדיה, פינלנד, דנמרק ואיסלנד.

בהצהרה משותפת, הם אמרו כי הם "תומכים" בהחלטה "לטפל בחסרונות קריטיים", ואמרו כי "חשוב שנקיים דיאלוג מתמשך על האופן שבו אנו שומרים על אמינות ה-EBU ותחרות האירוויזיון בהמשך".

נשיא יהמדינה, יצחק הרצוג, שלקח חלק בקמפיין למנוע הדחת ישראל, אמר כי המדינה "ראויה להיות מיוצגת על כל במה ברחבי העולם" והוא מקווה ש"התחרות תישאר כזו שתדגול בתרבות, מוזיקה, ידידות בין אומות והבנה תרבותית חוצת גבולות".

פרשנות: אירוויזיון 2026, לפחות מבחינת חלק מהמהמדינות המשתתפות, עבר ממרוץ מוזיקה למסלול טעון פוליטית. החלטת ה־EBU לא להדיח את ישראל לא ממש תחזיר את התחרות למה שהיתה.

ארבע מדינות מכריזות חרם על אירוויזיון 2026 לאחר שישראל אושרה להתחרות באירוויזיון בשייערך בוינה בעקבות זכיית JJ

