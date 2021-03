כששומעים שיר סול ריתם נ' בלוז כזה בלי לדעת מי עומד מאחוריו, הסבירות היא שתכוונו לתגלית חו"ל. ואז אומרים לכם: אריאלה ברוך מפתח תקווה. דף המידע שהגיע עם השיר לא מוסר על השפעות ארץ מוצא, אבל ברור על איזו מוסיקה גדלה אריאלה.

הנושא שכיח: הבלגן הפנימי של אחת שלא רוצה אותו/ כן רוצה אותו. יש לה מה להגיד לעצמה וגם לו. רגשות מעורבים. התחבטויות. קונפליקט מוכר. המאבק בין שכל לרגש.

אריאלה ברוך לוקחת את השיר למקום נוגה מאופק. השיר נע על מסלול מיד טמפו סולידי בפתיחה, מלודיה וקצב וקול שהם פופ RNB מליגת על, כלומר בסיס אולד סקול מובהק, שירה נינוחה מפוקחת, קול שמכיל את הנרטיב גם בלי לצעוק אותו. עיבוד מיושב, מבוקר שמסייע במדויק לזרימה יפה של השיר. בשורה תחתונה: מפתח תקווה יכולה לצאת בשורת האר-אנ-בי של ישראל – ובלי רגשי נחיתות. לאריאלה יש נתונים להגיע רחוק.

אריאלה ברוך I’m Better במאי: יובל יושע

I’ve Been Holding up my tears/ I Think it’s time to let it go

Baby Do you think I’m weak/ To Crawl back into your arms

Don’t Wanna deal with this no more/ You Can blame yourself now I’m letting go

You Can blame yourself now I’m letting go

Boy I Should’ve wasted time on you/ Don’t Appreciate my love

Then go find someone else to fuck/ I’m Better I’m Better Cause you’re Gone

Now I’m Better I’m Better I’m Better on my Own

I Think I’m losing it/ Cause I wanna call you so bad

But sometimes I wish/ That you just walk right out of my life

You’re a Boy in a Man’s world/ You Don’t know right from wrong

You Don’t know where I belong

Boy I Should’ve wasted time on you/ Don’t Appreciate my love

Then go find someone else to fuck/ I’m Better I’m Better Cause you’re Gone

Now I’m Better I’m Better I’m Better on my Own

Still looking for you in every guy I meet/ We used to see eye to eye

Now we don’t even speak/ So I Gotta move baby cause your'e not what I need

I Hope she make you feel Better than I Did

Boy I Should’ve wasted time on you/ Don’t Appreciate my love

Then go find someone else to fuck/ I’m Better I’m Better Cause you’re Gone

Now I’m Better I’m Better I’m Better on my Own

So Don’t you fucking lie Don’t even say you love Me

(So Don’t you fucking lie)

I’m Better Better Better on my Own

So Don’t you fucking lie Don’t even say you love Me

(So Don’t you)

You Lost Your Chance Now Your'e Gone

