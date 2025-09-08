אריאנה גרנדה זכתה בפרס הקליפ הטוב ביותר בטקס פרסי ה-VMA לשנת 2025

אריאנה גרנדה זכתה בפרס הווידאו קליפ הנחשק של השנה עבור "ימים טובים יותר" בטקס פרסי הווידאו קליפ של MTV לשנת 2025 בניו יורק. "Brighter Days Ahead" הוא חלק מגרסת ה־Deluxe של האלבום "Eternal Sunshine", שיצאה במרץ 2025 והוסיפה מספר שירים חדשים יחד עם סרטון מוזיקלי קצרים. הסרטון (26 דקות) מתאר סיפור מדע-בדיוני-מוסיקלי, שבו אריאנה – בדמותה העתידית – עוברת תהליך שיקום זיכרונות, ככלי לחיבור מחדש עם העבר שלה. הסרטון כולל אלמנטים ויזואליים של נוסטלגיה, שבר וריפוי; תוך חיבור בין ילדות, מסעות עכשוויים והזיכרונות הקולקטיביים שמהווים חלק מהמסע האישי של אריאנה.

לאחר שקראה רשימה ארוכה של משתפי פעולה שהיו מעורבים בהפקת הקליפ, גרנדה סיימה את נאומה באומרה: "תודה למטפל שלי ולאנשים הגאים".

ליידי גאגא זכתה בפרס אמנית השנה, קיבלה את הגביע שלה והודתה לארוסה, מייקל פולנסקי, לפני שעזבה את הטקס עמוס הכוכבים כדי להופיע במדיסון סקוור גארדן, כחלק מסיבוב ההופעות שלה "The Mayhem Ball".

אלכס וורן זכה בפרס האמן החדש הטוב ביותר וגם הופיע באירוע.

בין האמנים האחרים שהופיעו בערב היו סברינה קרפנטר, פוסט מאלון וג'לי רול (דרך לוויין מגרמניה), מריה קארי, באסטה ריימס, וריקי מרטין, שזכה בפרס האייקון הלטיני.

האירוע הנוצץ התקיים בליל ראשון שעון ארה"ב בארנה UBS, כאשר את השידור הנחה LL Cool J.

Video of the year: Ariana Grande – Brighter Days Ahead Artist of the year: Lady Gaga Song of the year: Rosé & Bruno Mars – Apt Best new artist: Alex Warren Best pop artist: Ariana Grande MTV push performance of the year: Katseye – Touch Best collaboration: Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile Best pop: Ariana Grande – Brighter Days Ahead Best hip-hop: Doechii – Anxiety Best R&B: Mariah Carey – Type Dangerous Best alternative: sombr – Back to Friends Best rock: Coldplay – All My Love Best Latin: Shakira – Soltera Best K-pop: Lisa feat. Doja Cat & Raye – Born Again Best Afrobeats: Tyla – Push 2 Start ?Best country: Megan Moroney – Am I Okay Best album: Sabrina Carpenter – Short n' Sweet Best long-form video: Ariana Grande – Brighter Days Ahead

