חזרתו של האנקה – כך קראה אריקה באדו לאלבומה החדש. אנקה הוא אחד מהסימנים בכתב ההירוגליפי (כתב החרטומים המצרי) ומשמעותו חיים. האנקה מזכירה בצורתה את הצלב הנוצרי וגם צורת קשר. הקשר סימל את סגירת השערים לעולם התחתון, הוא עולם המוות. בציורי הקיר נראים האלים המצרים נושאים אותו כסמל של מתנת החיים הנצחיים למלכים ולכוהנים.

אלבומה החמישי של זמרת-דיוות ה – R&B/Neo-Soul, שהופיעה בישראל בפברואר 2008. חזרתו של האנקה היא גם חזרתה של אריקה לסגנונה הטבעי. בניגוד לקודם שלה – Amerykah Part One 4th World War, שהופק דיגיטאלית והיה בעל אוריינטציה פוליטית, "חזרתו של האנקה" מחזיר לכלים האנלוגיים, להפקה שפויה ולאריקה של סול מיוסיק אמוציונאלי סולידי-נוגע-פאנק ששרה תחושות שנוגעות לבינו-בינה. דוגמא: Window Seat. שיר על ההתלבטות בין להיות עם עצמה לבד במושב ליד החלון (בטיסה) ובין רצון שמישהו יהיה לצידה, שיחשוק-יפרגן לה… וזה ריתם אנד בלוז מיד טמפו בסגנון הישן שעדיין ליחו לא נס – כולל ליווי מקהלה סול נשי בנוסח הסופרימס. Out of My Mind – מלודרמה אישית, מתחילה נינוח mellow במילים I'm

Recovering from a love I can't get over… – "מתאוששת בחשאי מאהוב, מחלימה מאהבה נכזבת" שיר בשני חלקים, שני היבטים על האהבה. אחד מחולשת הנאהבת, שני מפיכחונה. גם מוסיקלית – שינוי של 180 מעלות בשיר אחד ארוך מאוד שנמשך כ-10 דקות!

ועוד ברוח רטרו של סול סוונטיז – Umm hmm. מיוחד – Incense, קטע אווירה אקוסטי עם נגיעות אלקטרוניות והרמוניות קוליות. הטוב ביותר שלה מאז Baduizm.

צילומים: יוסי חרסונסקי

Erykah Badu- New Amerykah Part Two: Return of the Ankh

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: