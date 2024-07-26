אריק איינשטיין שלום חנוך גיטרה וכינור

שלום חנוך כתב את השיר לאלבום "מוסקט" של אריק איינשטיין שיצא ב-1999. מסוג השירים האלמותיים, שנולדים ברגע של חסד יצירתי. שיר שיחיה לעד. חנוך הוא יוצר ורסטילי. הכתיבה שלו אינה יודעת גבולות מוסיקליים. הוא גם טרובדור שיודע לספר סיפור עם כמו הסיפור הזה על זוג צנוע שדר בדירה קטנה וחשוכה, שאהבה ומוסיקה מציפים חייו באור, נע במעגלים, נודד לאן שרוח החלום לוקחת אותו.

אם יש שיר הלל לחופש ביחסים בין בני זוג – זה השיר הזה. אריק איינשטיין בשירתו הבוטחת והחמה מבטא מספר את סיפור בני הזוג בטון של תוגה יפה. הבריטון התחושתי החם והרומנטי תמיד יחזור להרטיט. מבט מהצד על זוג אוהבים, אנשים בעקבות גורלם.

מאחורי הקלעים של מוסקט

בדירה קטנה, חשוכה מעט/ לא רחוק מכאן, בסימטה בצד

גר בחור אחד עם אישה אחת/ חיים מכל הבא ליד

נישאים הם סחור וסחור/ הוא גיטרה, היא כינור.

מחליפים מיתר כשהחורף בא/ היא תולה מבט, הוא שוקע בה

ואחר כך יד, נגיעה קלה/ נשיקה באויר הוא שולח לה

מסתלסלת סחור וסחור/ כמו גיטרה וכינור

הוא על זמן והיא על אור.

בלילות שישי, במוצאי שבת/ אוהבים הרבה, מדברים מעט

מנגנים דואט ובבת אחת/ הצלילים עולים והלב נרעד

נישאים הם סחור וסחור/ הוא גיטרה היא כינור.

כשהקיץ בא הם פורשים כנף/ בעקבות חלום שחלמו בסתיו

והם לא אמרו אם הם יחזרו/ מהרי נפאל, מערבות פרו

נודדים שם סחור וסחור/ הוא על זמן והיא על אור

עם גיטרה וכינור.

בדירה קטנה, חשוכה מעט/ לא רחוק מכאן בסימטה בצד

גר בחור אחד עם אישה אחת…