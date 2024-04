ארי פרייזר שר שיר של כמיהה וחמלה בטונים משתנים שמעידים על עוצמת הכוונה. פרייזר, ישראלי לשעבר המתגורר במיאמי, מקדיש את השיר לחטופים במנהרות החמאס בעזה, ומצרף קליפ כדי לחזק ולהעצים את המסר. בעיני רוחו הוא שומע קולות, רואה פנים מצולקות שמחלחלים אל נשמתו וגורמים לו להתפלל: "חיים שלמים של אור/ זיכרון כל כך רחוק…"

הטקסט הפשוט נישא על מנגינה וקצב בנוסחי מוסיקת פולק-קאנטרי אולד סקול, המנגינה מזכירה את הסינגר סונגרייטר של שנות השישים שבעים, ההרמוניה הקולית מעניקה לשיר מאפיינים של המנון המזמין להצטרפות. קולו של פרייזר מוסיף מימד עומק לשיר, פלסט המפלח את הדממה. מסוג השירים שנועדו יותר לעולם, בעיקר לארה"ב – זו שעדיין מתרפקת על מוסיקת הפופ של פעם. האם היא תגיע ותיגע גם בצעירים האנטי ישראלים והציונים בקמפוסים? אשרי המאמינים.

ארי פרייזר Why Did You Go

In the silence of the night

I hear your voice

Echoes of laughter,

memories the day after

I guess you left behind

Just enough to be remembered

Just enough to leave my heart

with a permanent void

Why did you go

Why couldn’t you stay

Just for one more day maybe

More

I guess it’s just me

Me that has to stay

Your face scarred right into my soul

Why were you taken

Taken from me

As I cling to every memory

Hoping one day I will see

How I pray for your return

Return back to me,

A lifetime of light

such a distant memory…

ארי פרייזר פייסבוק