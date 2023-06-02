ארמנג'ינו Armandinho וטריו טוקאן

כותבים את שמו Armandinho, אבל יש לומר ארמנג'ינו. לא כל מה שהעין רואה, האוזן מסכימה איתה. תגידו ארמנג'ינו בברזיל, ותגרמו לכמה עיניים לחייך. הצליל ששמענו מהארמנג'ינו בזאפה גרם לאוזן להתענג והעלה חיוך גדול על הפנים.

ערב ברזילאי באוויר. גם שגריר ברזיל עלה לשאת ברכות. אנחנו לא יודעים הרבה על שיתופי הפעולה בין ברזיל וישראל נאמר בתחום הכלכלי (ואינני בטוח אם מישהו פרט לאינטרסנטים מעוניין לבדוק) אבל כשמדובר במוסיקה – יהיו אפילו מתנדבים מקומיים לספר לך על שיתופי הפעולה. אחוות עמים. שלישיית טוקאן הישראלית – חגי רחביה – גיטרה, אמיר מילשטיין – חליל צד, זוקה פרפיגנאן – כלי הקשה, שניגנה עם ארמניג'ינו בערב הזה נשמעה כמו ההרכב הקבוע שלו. מילשטיין תרגם אותו קלי קלות. אחווה כזו טבעית, כאילו – רק חיכינו שתגיע, אנחנו שוחים באותה הבריכה.

ארמנג'ינו, מגבעת קש כרוכת פיסת בד צבעונית, ניגן תחילה מנדולינה, אבל רק כשאחז בגיטרה חשמלית קטנה, עלה חיוך גדול על פניו. לפי הצלילים – הוא היה מצטרף לרוק מטאל בנד. עזבו מוסיקה ברזילאית עממית. ארמנג'ינו הוא רוקר, שיודע שבשביל ההצלחה הגדולה הוא צריך לנגן גם עממי ומוכר וחביב ואיזי ליסנינג מחניף. המוסיקה החזקה שלו היא פיוז'ן מחושמל עוד לפני הצליל המנדוליני. אבל בל נזלזל במנדולינה. כשארמנג'ינו פורט על המנדולינה – זה יוצא עם הרבה Feel. כבר לא מדברים על הטכניקה המבריקה (נו, ברור שהוא וירטואוז) אלא על מה שמגיע מבפנים.

אם לחזור לחשמלית אז מדובר ב – גיטרה באייאנה guitarra baiana, כלי דומה לקאוואקינו בגודלו שעוצב על-ידי אביו (ושוכלל בהמשך ע"י ארמנג'ינו). ארמדינו ששמו המלא – Armandinho Macedo , מגיע ממורשת מוסיקלית משפחתית מכובדת. אביו אחראי להמצאת הכלי "גיטרה בהייה" (מנדולינה חשמלית בת 5 מיתרים). מוכר בברזיל כמוביל בסגנון ה-Frevo, מוסיקה קצבית שמקורה בעיר הברזילאית הצפון מזרחית Recife. כמו כן מתמחה ארמנדינו בסגנון השורינו chorinho. בנוסף, הוא מנגן בגיטרת 8 מיתרים הנקראת bandolim.

לפי הסיפורים של אמיר מילשטיין ,שימש את ההרכב שנקרא "טריו אלקטריקו" (Trio Elétrico) במסעותיו על משאית ברחבי סלבדור. שמו של ההרכב שכלל את אביו אוסמר (Osmar) הלך לפניו בקרנבל של בהייה. המוסיקה הייתה תערובת של שורו, מוסיקה מבאייה ורוק. החל מהשמונים משוטט הטריו בעולם, ומגיע כמעט לכל פסטיבל מוסיקת עולם – כולל פסטיבל ישראל.

ובחזרה לזאפה: שאלתי את מילשטיין בסוף הערב כמה חזרות נדרשו להם כדי לקלוח עם האמן הברזילאי. מילשטיין סיפר-גילה: אחת בלבד, אבל הוסיף כי הם שיתפו איתו פעולה בעבר. מכל מקום – צל"ש ל"טוקאן טריו" על החיבור לארמנג'ינו בתערובת הזו של חומרים מקוריים מאלבומו "פופ שורו", עיבודים ליצירות קלאסיות ורפרטואר ברזילאי נרחב – שורו, בוסה נובה, פרבו, סמבה ו- MPB (מוסיקה ברזילאית פופולרית) . ארמנג'ינו מצטרף לקבוצת הפורטים הברזילאית המצוינת שניגנה כאן בשנתיים האחרונות – המילטון דה הולנדה בבנדולין, יאמאנדו קוסטה בגיטרה אקוסטית.

ארמנג'ינו – מנדולינה, גיטרה באייאנה, אמיר מילשטיין – חליל צד, זוקה פרפיגנאן – כלי הקשה, חגי רחביה – גיטרה.

מוסיקה: Pororocas, Noites, Duda No Frevo, Tico Tico, Apanhei – Te, Sarajevo, Ravel, Aquarela, Assanhado, Brasikeirihino, Taiane, Ravek Do Repique